Projeyi yerinde incelediler

Şantiye alanında incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez proje hakkında detaylı bilgi verdi.

Torbalı Devlet Hastanesi’nin Özbey yolu üzerindeki eski yerine tam teşekküllü bir ağız ve diş sağlığı merkezi inşa edilecek. Kısa bir süre önce yıkımı tamamlanan eski binanın yerine inşa edilecek dev hastane, İzmir’in güney bölgesinde ilk olacak. Komşu ilçelere de hizmet verecek olan hastane, günde bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede olacak. Şantiye alanında incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şantiye alanında inceleme yaptıktan sonra bir açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “Eskiden devlet hastanemizin bulunduğu 9 bin 700 metrekarelik bu alana bölgede ilk ve tek olma özelliğine sahip olacak bir ağız ve diş sağlığı merkezi inşa ediyoruz. 6 bin 500 metrekare kapalı alanı olan bu merkez zemin artı iki kattan oluşacak. Toplamda 25 ünite ile hizmet verecek bu merkez, günde yaklaşık bin hastaya hizmet verebilme kapasitesine sahip olacak. İnşaat maliyeti 11 milyon lira olan bu merkeze alınacak üstün teknoloji cihazlar ve çevre düzenlemesi ile projenin toplam 15 milyon liraya mal olması bekleniyor. Bu merkez İzmir’in güney bölgesinde ilk ve tek olacak. O nedenle çevre ilçelere de hizmet verilecek. Torbalımıza, bölgemize, İzmirimize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Hizmetlerimiz devam ediyor”

Torbalı’ya inşa edilecek ağız ve diş sağlığı merkezinin Şubat ayında teslim edilmesinin planlandığını belirten Başkan Adnan Yaşar Görmez, “İnşaatı başlayan ağız ve diş sağlığı merkezimizde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya ile birlikte şantiye alanında incelemelerde bulunduk. Vekilimiz projenin detayları hakkında gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Projede teslim tarihi 26 Nisan ama biz buranın en geç Şubat ayında teslim edilip hizmete girmesini planlıyoruz. 24 Haziran seçimlerinin ardından hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerek kamu yatırımları olsun, gerekse de belediye hizmetlerimiz olsun Torbalı’ya değer katacak çalışmalara, projelere devam ediyoruz. İlçemize, bölgemize, hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.