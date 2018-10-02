Psikiyatri doktorunun vurulmasına meslektaşlarından alkışlı tepki

İstanbul Bahçelievler'deki özel bir hastanede, psikiyatri doktoru Fikret Hacıosman'ın eski hastası tarafından silahla vurularak ağır yaralanması, İzmir'de bini aşkın psikiyatri hekimi tarafından alkışlarla protesto edildi.

İstanbul Bahçelievler'de, ünlü psikiyatri doktoru Fikret Hacıosman, eski bir hastası tarafından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Doktorun hayatı tehlikesi devam ederken, İzmir'de 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi nedeniyle bir araya gelen psikiyatri doktorları durumu alkışlarla protesto etti. Hacıosman'ın vurulmasına tepki gösteren bini aşkın psikiyatri hekimi, sağlıkta şiddetin sona ermesini diledi. Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Ömer Böke, meslektaşının vurulmasına üzüldüklerini ifade ederek bir basın açıklaması yaptı. Böke, “Sağlıkta şiddet uzun zamandır sözün bittiği yere geldi. Bugün bir meslektaşımız tam da görevini yaparken bir hastası tarafından silahlı saldırıya uğradı, yaşam mücadelesine yoğun bakımda devam ettiğini öğrenmiş buluyoruz. Bu acı olayla yeniden irkildik. Yeniden diyoruz; çünkü bitmiyor bitirilmiyor. Sadece 2017 yılında hastanelerde beyaz kot uygulamasına 13 bin 409 başvuru oldu. Bunların bin 325'i doğrudan fiziksel şiddet. Bildirilen şiddetin buz dağının görünen kısmı olduğunu çok açık olarak gösterildi ve maalesef şiddet öyle sıradan bir olay haline geldi ki artık bırakın sözel şiddeti ölüm ya da ağır yaralanma durumu olmadığında sağlık çalışanlarına yönelen şiddet eylemi neredeyse haber değeri bile taşımıyor. Sağlık hizmeti sunanlar ve bu hizmeti alanlar bir bütünün parçasıdır ve bu şiddet dalgasının kurbanları hepimiziz. Ateşli silahların bu kadar kolay temin edilmesi, bu kadar kolay taşınması hiç mi şaşırtıcı değil bütün sağlık ortamlarının güvenlik açısından değerlendirilmesini istiyoruz” dedi.

Psikiyatri hekimleri, Böke'nin açıklamasının ardından alkışlarla slogan attı. Doktorlar, daha sonrada olaysız dağılarak toplantıya devam etti.