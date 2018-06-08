Psikologlardan çocuğu karne alacak ailelere uyarı

Zorlu eğitim yılından sonra karne zamanının gelmesiyle, çocukları ve gençleri hem tatil sevinci hem de karne heyecanı sardı. Karne gününde gereğinden fazla coşku veya gereğinden fazla olumsuz tepki gösterilmemesi gerektiğini belirten Medical Park İzmir Hastanesinden Psikolog Dilek Gülveren, “Karne akademik açıdan çocuğu, aile olarak da kendinizi değerlendirebilmek için önemli bir fırsat sağlar. Çocuklar genel olarak karnelerindeki kötü notlar sebebiyle değil, ebeveynlerinin bu notlara göstereceği tepkiler sebebiyle kaygı yaşarlar. Çocuğun yeteneğini, becerilerini, güçlü ve zayıf yönlerini keşfederek beklentilerimizi bunlara göre belirlemeliyiz. Çocuğun kapasitesi üzerinde beklenti içinde olmak çocukta yetersiz olduğu düşüncesini oluşturabilir” diye konuştu.

Psikolog Dilek Gülveren, karnesi kötü gelen çocukların ailelerine ise şu tavsiyelerde bulundu: “Çocuğu aşağılamak, kendini yetersiz hissettirmek, akranlarıyla kıyaslamak gibi yaklaşımlar çocukta özgüven eksikliği oluşturacağı gibi, benlik saygısına da ciddi zararlar verebilir. Ebeveynler çocuğun duygusunu ifade edebilmesini sağlamalı. Burada aşırı korumacı bir yaklaşım çocuğunuza sorun yok mesajını verebileceği için iş birlikçi yaklaşım sağlanmalıdır. Başarısızlığın kaynağı aile ve çocuk arasında saptanmalı ve çözüm yolu yine aile ve çocuk arasında değerlendirilmelidir. Çocuğun başarılı olduğu alanlar ön plana çıkarılmalı aynı zamanda çocuğun sorumluluk duygusunun gelişmesi desteklenmelidir. Örneğin, çocuğun ödevlerini düzenli ve zamanında yapması sağlanmalıdır. Ailesinin sevgisini gören ve desteklendiğini hisseden çocuklarda/gençlerde bu tarz başarısızlıklar, başarıya dönüştürülebilir.”