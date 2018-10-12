Rahip Brunson evine getirildi

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson, tahliye kararının ardından evine getirildi.

ABD'li Rahip Brurson, tahliye edilmesinin ardından İzmir Işılay Saygın Sokak'taki evine getirildi. Brunson'un evine girişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Brunson'un elektronik kelepçesinin burada çıkartılacağı öğrenildi. Öte yandan evin bulunduğu sokaktaki esnaflar ve yabancılar da meraklı gözlerle Rahip Brunson'un eve girişini izledi.