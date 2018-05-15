Rahmanoğlu’ndan sanata destek

Bölge Milletvekili Aday Adayı, Kaan Rahmanoğlu, müzik ve kültür aktivitelerine her zaman destek olduklarını söyledi. Ünlü Türk heavy metal grubu Pentagram üyelerini İzmir’de ağırlayan Rahmanoğlu, “Şahsım ve firmam olarak sanata ve kültür etkinliklerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

1960’lı yılların sonunda seyyar döner arabasıyla mesleğe başlayan babası Orhan Rahmanoğlu’nun ‘dürüstlük, temizlik ve lezzet’ ilkeleriyle oluşturduğu Dönerci Orhan markasını bugünlere taşıyan DOR Firması Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Rahmanoğlu, Bölge’den Milletvekili aday adayı oldu.

Adaylık çalışmalarına hızla devam eden Rahmanoğlu, Dönerci Orhan markasıyla yıllardır sanat ve kültür etkinliklerine destek olduklarını söyledi. Rahmanoğlu, geçtiğimiz günlerde Çankaya’daki restoranlarında, Türkiye’nin ünlü müzik grubu Pentagram’ı ağırladı. Grup üyeleriyle sohbet eden Rahmanoğlu, “Festival kapsamında İzmir’e gelen heavy metal grubu Pentagram bizi ziyaret etti. 22 yıldır bu müziği dinliyorum. Grupla uzun yıllardır devam eden bir bağımız var. İzmir’e her geldiklerinde kendilerini misafir edip, ağırlamaya çalışıyoruz. Firma olarak bu tür organizasyonlara, müzik gruplarına destek oluyoruz. Müziğe ve diğer tüm sanat dallarına destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.