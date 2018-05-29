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29 Mayıs 2018 11:19

Ramazan çocuklara yaradı

Ramazan ayı sebebiyle çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen iftar ve eğlence etkinliklerine çocukların yoğun katılımı dikkat çekiyor.

Ramazan çocuklara yaradı

29 Mayıs 2018 11:19


Medical Park İzmir Hastanesi tarafından Buca Kaynaklar’da düzenlenen Ramazan etkinliğine yine çocukların neşesi hakim oldu. Animatör eşliğinde halat çekme, karaoke, sosis balon şişirme gibi aktivitelerle çocuklar eğlenirken Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, Ramazan ayının toplumda bir dayanışma ruhu oluşturduğunu belirterek, “Ramazan barışın, paylaşmanın, dayanışmanın ayı. Biz birbirimizi sevmek, birbirimize saygı duymak ve kentimizi severek, onu korumak zorundayız” diye konuştu.


Çocuklara “Çok çalışmalısınız. Hepinizin iyi bir mesleği olsun. Bunun için iyi okuyun. Bunları yaparken de sağlığınızı sakın ihmal etmeyin.” diyerek öğütler veren Kubba, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sevgi Evleri Projesi’yle işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını çocukların ülkeye yararlı vatandaşlar olarak yetişmelerine hizmet edecek çalışmaların içinde olacaklarını sözlerine ekledi.




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