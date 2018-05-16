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16 Mayıs 2018 04:45

Ramazan Davulcuları İzmir’de göreve başladı

İzmir’de, Ramazan ayının ilk gününde Ramazan Davulcuları göreve başladı.

Ramazan Davulcuları İzmir’de göreve başladı

16 Mayıs 2018 04:45

İzmir’i sokak sokak gezen Ramazan Davulcuları, vatandaşları ilk sahur için uyandırdı.



On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, İzmir’de Ramazan Davulcuları da görevine başladı. Ramazan ayının vazgeçilmez simgelerinden biri olan Ramazan Davulcuları, bugün imsak vaktinden önce sokak sokak gezerek oruç tutmak isteyen vatandaşları uyandırdı. İlk sahur için uyanan vatandaşlar, evlerinin camlarından maniler seslendiren Ramazan Davulcularını dinledi.



Maniler şampiyondan



Öte yandan, mesleğini severek yapan ve Çiğli ilçesinde Ramazan Davulcularının katıldığı bir yarışmada okuduğu maniler ile birinci olan 36 yaşındaki Süleyman Başkaya,"Başta tüm İslam alemi olmak üzere herkesin Ramazan’ı Şerif ayı mübarek olsun. Allah’tan sağlık, sıhhat ve huzur dolu bir Ramazan olmasını temenni ediyorum. Çiğli ilçesindeki davulcular arasında geçen sene şampiyon oldum. Ben maddiyetten önce bu işi severek yapıyorum. Allah bizi bu sene de Ramazan’a kavuşturdu çok şükür." dedi.



’Almanya’dan dinlemeye geliyorlar’


Ayrıca, geçtiğimiz yıl birçok vatandaşın kendisinin videosunu paylaşmasıyla fenomen olduğu dile getiren Başkaya, ’’Sosyal medyada muhteşem Süleyman olarak fenomen oldum. Bunun üzerine Almanya’da, İstanbul’da ve İzmir’in birçok ilçesinde yaşayan vatandaşlar, insanlar beni dinlemeye geliyor’’ şeklinde konuştu.




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