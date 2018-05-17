Ramazan’da ruh sağlığını korumanın şifreleri

Ramazan’ın küslerin barıştığı, yardımlaşmaların arttığı bir dönem olduğuna dikkat çeken İzmirli Psikolog Pınar Ersöz Tezer, "İnsanlar belli bir amaca yönelik hareket ettikleri için bu ayın insanlar üzerinde çok fazla olumlu etkileri bulunmaktadır" diye konuştu.

Ramazan ayında farklı bir beslenme düzenine geçilmesiyle ruh ve beden sağlığında ister istemez değişimler yaşandığını vurgulayan Tezer, "Ruh ve beden sağlığı bir bütündür. Bu yüzden Ramazan ayında ruh sağlığımızda da belli değişimler olabilmesi kadar doğal bir durum yoktur. Özellikle öfke problemi yaşayan insanların Ramazan döneminde öfke kontrol artışı olabilir. Çünkü kan şekerinin düşmesi ile birlikte tahammülsüzlük özellikle öfke patlamaları sıkça karşılaştığımız durumlar arasındadır. Eğer ki olaylar üzerinde tahammülsüz oluyorsanız küçücük bir olayda bile çok büyük tepkiler veriyorsanız, rahatsızlık duyduğunuzda bunu karşınızdakine belirtmek yerine bastırıyorsanız ‘öfke problemi’ yaşıyorsunuzdur" dedi.

"Öfke doğuştan ve ihtiyacımız olan bir duygudur"

Öfkenin doğuştan gelen ve ihtiyaç olan bir duygu olduğunu ifade eden Tezer, "Bir insanın ilk öfkesi anne memesinedir. Öfkeyi bedenimizde fazlasıyla hissedebiliriz. Burada ilk dikkat çekeceğimiz nokta; bedenimizi gevşetmek ve nefesimizi dengelemektir. Nefesimizi 5’e kadar sayarken burnumuzdan içimize çekmeli, ortalama 10’a kadar sayıp yavaşça ağzımızdan vermeliyiz. Bu sırada her şey çok hızlanır kalp atışı, konuşma hızlanır. Bu egzersizi yaparken bedenimizi ve nefesimizi yavaşlatmayı hedefliyoruz. İkinci olarak rahatsızlık duyduğumuzda bunu karşımızdakine ifade edebilmeliyiz. Bunu yaptığımızda öfke kontrol problemi ortadan kalkar. Eğer ki öfkelendiğiniz zaman ilişkileriniz bozuluyorsa, ilişkiniz bitme noktasına geliyorsa, evliliklerinize zarar geliyorsa mutlaka bir uzmandan destek almalısınız" diye konuştu.

"Fazla karbonhidrat depresif duyguları tetikleyebilir"

Tezer, "Böyle bir dönemde önemli kararlar almamak yararlı olabilir. Özellikle bu dönemde kan şekerinin düşmesiyle birlikte halsizlikler, dalgınlıklar, dikkat ve odaklanmalarda zorlanmalar yaşayabiliriz. Örneğin karbonhidratı çok fazla tüketmek bile depresif duyguları tetikleyebilir. Beslenmemizin bile ruhsal durumumuza etkileri olabilmekte çünkü fazla karbonhidrat tüketimi ağırlık, halsizlik oluşturabilir bu yüzden dikkat edeceğimiz nokta beslenme düzenidir" dedi.