Raylar Montrö Meydanı’nda birleşiyor

Şair Eşref Bulvarı üzerinde döşenen tramvay hattının iki ucu Montrö Meydanı’nda birleşiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci, ekonomik ve konforlu kent ulaşımı için hayata geçirdiği tramvay projesinin Karşıyaka etabının ardından Konak Tramvayı’nın yapım çalışmaları da son aşamaya geldi. Sırada Şair Eşref Bulvarı Montrö Meydanı üzerinde hat bağlantılarının tamamlanması için yapılacak çalışmalar var. 1 Aralık Cuma akşamı başlayıp 10 gün sürmesi beklenen hat birleştirme çalışmaları boyunca kavşak üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanacak. Hattın iki ucunun birleşmesiyle Konak Tramvayı açısından çok önemli bir eşik daha aşılmış olacak.