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11 Eylül 2017 12:21

Raylar Ziya Gökalp’e ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Konak tramvayı kapsamında 12 Eylül Salı gününden itibaren Ziya Gökalp Bulvarı’nda hat imalatları başlayacak.

Raylar Ziya Gökalp’e ulaştı

11 Eylül 2017 12:21

30 günde tamamlanması hedeflenen çalışmalar süresince, Ziya Gökalp Bulvarı’ndan geçen kullanan ESHOT otobüsleri ve tüm taşıtlar Şair Eşref Bulvarı’na yönlendirilecek.


Konak Tramvayı’nda hat imalatlarını dört koldan sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, tempoyu giderek yükseltiyor. Çalışmalar kapsamında sıra Alsancak trafiğinin önemli bağlantı yollarından Ziya Gökalp Bulvarı’na geldi. 12 Eylül Salı gününden itibaren yaklaşık 360 metreyi bulacak çift yönlü ray döşeme çalışmaları, Ali Çetinkaya Bulvarı - Ziya Gökalp Bulvarı kesişimi ile Vahap Özaltay Meydanı arasında gerçekleşecek ve bulvarın bu bölgesi tamamen trafiğe kapatılacak. Çalışmalar sırasında, Ziya Gökalp Bulvarı’nı kullanan ESHOT otobüsleri ve diğer taşıtlar Şair Eşref Bulvarı’nı kullanacak. Ziya Gökalp Bulvarı’nda yapılacak hat döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları 30 gün içinde tamamlanacak.




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