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28 Haziran 2017 12:01

Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 30 Haziran’da son

İzmir’de, Aliağa Belediyesinin sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda hizmet veren işletmelere ait reklam, tabela ve ilan panoları için 2017 yılı ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitiminde sona ereceği bildirildi.

Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 30 Haziran’da son

28 Haziran 2017 12:01


Aliağa Belediyesi, 2017 yılı ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme süreleriyle ilgili uyarı yaptı. İşletmelere ait reklam, tabela ve ilan panoları için ödeme süresinin 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitiminde sona ereceği ifade edilirken, belediye yaptığı açıklama şunları kaydetti:


"Vergi yükümlülüğü bulunan vatandaşlar ödemelerini, 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Aliağa Belediyesi veznelerine veya Halk Bankası Aliağa Şubesi TR95 00001 2009 7270 0007 0000 05 numaralı IBAN hesabına yapılabilecek. Ödemelerini posta çeki ile yapmak isteyen yükümlüler (Posta Çeki No:233101), kentli numaralarını yazarak ödeme yapmaları uygun olur."




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