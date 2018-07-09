Rektör Budak, 8 ayda Ege’nin gücüne güç kattı

Dr. Necdet Budak, üniversitedeki bürokratik işlemlerin azaldığı, hizmetlerin ve çözümlerin hızlandığı, verimin ve tasarrufların arttığı, sonuç odaklı ve insan merkezli bir yönetim sistemini uygulamaya geçirdi.

Her alanda dijitalleşme süreçlerinde inovasyona önem veren Prof. Dr. Necdet Budak, daha sade, hızlı ve verimli çalışmayı sağlayacak yeni yapay zeka teknolojilerinin sunduğu algoritmaları kullanarak Ege Üniversitesinin potansiyelini maksimum seviyeye çıkarmaya gayret gösteriyor. Prof. Dr. Budak’ın, yükseköğretim sisteminin dönüşümüne öncülük eden uygulamaları, diğer üniversiteler tarafından yakından takip edilerek örnek alınıyor. EÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için gereken altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Budak, "Dijital uygulamalar, hepimizin güncel verilere anında ulaşmamızı ve doğru veriye dayalı karar verebilmemizi olanaklı kılıyor, tüm süreçleri daha katılımcı, şeffaf ve takip edilebilir hâle getiriyor. Bilişim altyapısı konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. Bu kapsamda Ege Üniversitesinin WEB sayfası yeniden düzenleyerek, çağdaş ve etkin bir görünüme kavuşturduk. Akademik veri yönetim sistemi ile bilimsel araştırma projelerinin yönetim ve takibini sağlayan AVESİS ve BAPSİS sistemlerini kullanıma açtık. Ege Üniversitesi Turkuaz Masa Çözüm Merkezini uygulamaya soktuk. Tüm geçiş sürecini tamamladığımızda bürokrasinin daha da azaldığı, çok daha hızlı ve katılımcı bir üniversite hâline gelmiş olacağız. Ege Üniversitesini hak ettiği yere getirmek için iz bırakan projeler üretmeye ve yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Web sayfası yenilendi

Uygulamaya konan dijitalleşme süreçleri ile ilgili bilgi veren EÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Vekil Doktor Öğretim Üyesi Cihat Okan Arıkan, “Ege Üniversitesinin web sayfası yeniden düzenlenerek, çağdaş ve etkin bir görünüme kavuşturuldu. Sayfa, mobil cihazlarla da uyumlu hale getirildi; ayrıca tüm birimlerin web sayfalarının da aynı yapıda ve aynı temel görünüm özelliklerini kullanarak Ege Üniversitesi benliğini vurgulayacak hale getirilmesi çalışmalarına başlandı. Network yenileme çalışmaları kapsamında Ege Üniversitesi Ana ve Hastane Kampüsünde tüm birimlerde kablosuz internet bağlantı noktası sayıları artırıldı. Kampüs içerisindeki 8 ana toplama noktası ile internet çıkış noktası olan UBE binası arasındaki tüm bağlantılar 10G hızına çıkartıldı. Ayrıca tüm birimlerde bina içerisindeki ana cihazların tümü en az 1G hızında çalışacak hale getirildi. Üniversite internet çıkış hızı ULAKNET üzerinden 2.2 Gbit hızında olup daha da hızlanması için çalışmalar sürdürülüyor" diye konuştu.

Akademik veri yönetim sistemi ile bilimsel araştırma projelerinin yönetim ve takibini sağlayan AVESİS ve BAPSİS sistemleri kullanıma açıldığını ifade eden Doktor Öğretim Üyesi Cihat Okan Arıkan, "Üniversite genelinde kullanılan tüm dijital sistemlere tek bir şifre ile merkezi bir noktadan erişilebilmesi için SSO (Single Sign-On=kimllik.ege.edu.tr) sistemi devreye alınmış ve EDYS, EBYS, Avesis, Bapsis, Turkuaz Masa ve bunlar gibi tüm birimler tarafından kullanılan sistemlerin tamamı SSO üzerinden tek şifre ile çalışabilecek hale getirildi. Elektronik randevu sistemi ve İnsan Kaynakları birimi için gereken çeşitli anket ve bilgi girişlerinin de SSO üzerinden erişilebilmesi için çalışmalar devam ediyor” dedi.

Tukuaz masa çözüme hizmet ediyor

Ege Üniversitesi sunulan olanaklarda sürekliliği sağlamak ve ortaya çıkan her türlü probleme anında destek olabilmek için Ege Üniversitesi Tukuaz Masa Çözüm Merkezi hizmete açıldı. Tukuaz Masa Çözüm Merkezi, başvuranların talep ve şikayetlerini en kısa sürede çözüme ulaştırarak ve konu hakkında bilgilendirme yaparak Ege Üniversitesinde sunulan hizmetlerin memnuniyet derecesini arttırmak hedefiyle uygulamaya konuldu.