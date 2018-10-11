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Rektör Budak: "Acil servisimize 5'i polis 22 kişi intikal etti"

Ege Rektörü Necdet Budak, İzmir Adliyesi’nde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 5’i polis 22 kişinin Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.

Ege Rektörü Necdet Budak, İzmir Adliyesi'nde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 5'i polis 22 kişinin Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi. Budak, 1 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi.


İzmir Adliyesi'nde yangın söndürme tüplerinin bakımı sırasında meydana gelen karbondioksit gaz kaçağı paniğe neden olmuştu. Ege Rektörü Necdet Budak da gazdan etkilenenleri hastanede ziyaret etti. Etkilenen kişilere geçmiş olsun dileklerini ileten Budak, 22 kişinin olay nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Budak, "Şu an genel anlamda stabiller. Bir vatandaşımızın durumu kritik. Bunlar da 5'i polis, ikisi 112 acil servisten arkadaşımız. Diğerleri de orada çalışan memurlar. Onun dışında genel anlamda kontrol altındalar. Stabil olanları da başka odaya alıyoruz. Üniversite olarak seferber olduk. 1 kişi yoğun bakımda" dedi.

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