Rektör Budak bu kez de genç araştırıcılarla buluşuyor

Dr. Necdet Budak, üniversitenin farklı birimlerinde görevli genç araştırıcılarla “Rektörle Akşam Çayı” programı kapsamında bir araya gelmeye başladı. Daha önce yaklaşık bin 500 öğretim üyesiyle bir araya gelen Rektör Budak, “Gönül bağını genç araştırıcılarımızla güçlendirmeyi, üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz için daha güzel şeyleri nasıl yapabileceğimizi konuşarak yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ege Üniversitesinde farklı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin gönlünde taht kurdu. Rektör Budak, EÜ mensuplarının aidiyet bağını güçlendirmek ve kurum kültürünü geliştirmek amacıyla öğretim üyelerine yönelik olarak hayata geçirdiği “Rektörle Akşam Çayı” adlı proje kapsamında bin 500 öğretim üyesiyle birebir görüştü. Rektör Budak bu kez de genç araştırıcılarla bir araya gelmek için kolları sıvadı. EÜ Rektörlük Yerleşkesindeki Dr. Yavuz Özkol Sosyal Tesislerinde Prof. Dr. Budak'ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmalara, farklı fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitüde görev yapan 50 genç araştırıcı katıldı.

Araştırma görevlisi ve öğretim görevlilerinden oluşan genç araştırıcılarla farklı etkinliklerde daha önce birçok kez buluştuğuna dikkat çeken Rektör Budak, “Farklı birimlerdeki araştırıcılarımız da birbirini tanısın istiyoruz. Bu anlamda yaptığımız etkinliğin ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Daha önce öğretim üyelerimizle ‘Rektörle Akşam Çayı' programı kapsamında, üniversitemizden, eğitime, kampüs yaşamından geleceğe dönük proje ve hedefler doğrultusunda pek çok konuyu konuşmuştuk. Bu toplantılardan elde ettiğimiz çıktıların üniversitemizin yol haritasına önemli katkıları olmuş ve toplantılarımızı şurayla taçlandırmıştık. Şuradan elde ettiğimiz verileri kitaplaştırdık. Buradan eğitim, araştırma, kampüs anlamında yeni projelerimizi ortaya koyduk. Şimdi yeni bir şeye başlıyoruz. Gönül bağını genç araştırıcılarımızla güçlendirmeyi, üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz için daha güzel şeyleri nasıl yapabileceğimizi konuşarak yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Her gün yaklaşık 50 araştırıcı ile mesai saatleri dışında bir araya geleceklerini kaydeden Rektör Budak, “Yaklaşık 2,5 saat mesai dışına sarkan bir şekilde öğretim elemanlarımızla birebir görüşüyoruz. Fikirlerini, projelerini birebir benimle paylaşabiliyorlar. Buradan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çünkü daha önce bu gibi etkinlikler yaşanmamış. Onlar için de bu toplantılar motivasyon kaynağı. Bizim amacımız da ülkemizin ihtiyacı olan da bu. Ülke olarak zor koşullarda mücadele ediyoruz. Ekonomik anlamda dünyada acımasız bir rekabet var, bunun çıkış yolu da üniversitelerse, Ege Üniversitesi Rektörü olarak da yalnızca profesör, doçent gibi akademisyenlerimizin değil araştırma görevlilerimiz, öğretim görevlilerimizle de birebir görüşmemiz, eğitimi, araştırmayı, ülkemize yönelik projeleri konuşmamız gerekiyor. İşte biz bu ekosistemi oluşturuyoruz ve bunda da çok ciddi faydalar sağlıyoruz” diye konuştu.

“Memnuniyet verici bir etkinlik”

Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olan Melike Aydoğdu, “Bizlere böyle değer verildiği için çok memnunuz. Diğer öğretim görevlisi arkadaşlarla da tanışıp bir arada olmak güzel. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Nelerimiz eksik neleri tamamlayabiliriz. Hocamızın da dediği gibi nasıl araştırma üniversitesi olabiliriz bunun için nasıl çalışabiliriz bunları konuşuyoruz. Bizlere böyle bir fırsat verdiği için hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Dr. Murat Tozan ise “Böyle bir toplantının olması bizler için çok memnuniyet verici. Rektör hocamızın bizleri bizzat böyle bir etkinliğe çağırıp dinlemesi, projelerimizi önerilerimizi dinlemesi çok önemli” şeklinde konuştu.