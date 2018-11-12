Rektör Budak, Egeli emektarlarla buluştu

Dr. Necdet Budak, ‘Rektörle Akşam Çayı' etkinlikleri kapsamında EÜ'den emekli olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi. Rektör Budak, “Üniversitemizin bugünlere gelmesinde önemli katkıları bulunan hocalarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk“ dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, gelenekselleşen ‘Rektörle Akşam Çayı' etkinlikleri kapsamında akademisyen, öğrenci ve çalışanlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Üniversite içinde gönül bağının güçlendirilmesi için göreve geldiği günden bu yana birçok projeye imza atan Budak, bu kez de EÜ'den emekli olan öğretim üyeleriyle buluştu. EÜ Rektörlük Yerleşkesindeki Dr. Yavuz Özkol Sosyal Tesislerinde düzenlenen buluşmada Rektör Budak, emekli öğretim üyeleriyle tek tek görüştü.

Rektör Budak, “Üniversitemizin bugünlere gelmesinde önemli katkıları bulunan hocalarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Hocalarımızın tecrübeleri bizim açımızdan çok önemli, kendilerini dinledik notlarımızı aldık. Katılım ve katkılarından dolayı hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Hatırlanmak çok güzel”

Programa katılan EÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ülkü Bayındır, “Üniversitenin emekli olmuş öğretim üyelerinin bir vesileyle bir araya getirilmiş olması hem öğretim üyelerinin birbirleriyle olan özlemlerini gidermesi açısından hem de üniversite yönetiminin, öğretim üyelerinin düşüncelerini ve tavsiyelerini alması açısından iyi bir fikir. Hep beraber buradayız ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik, umarım üniversitemiz için yararlı olur” diye konuştu.

EÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Ana Bilim Dalından emekli olan Prof. Dr. Gülay Turhan, “Emekli hocaları hatırlamak, ve bu hatırlamayı ete kemiğe büründürmek çok güzel bir şey. Rektör hocamızı kutluyorum, gerçekleştirdiği aktivitelerden çok aktif bir insan olduğunu biliyoruz. Öyle yeni aktiviteler bulup çıkarıyor ki insan şaşkına dönüyor” ifadelerini kullandı.