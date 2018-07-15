Rektör Budak: “Eğitim ve araştırmada sağ kolunuz oluruz”

Dr. Necdet Budak, EÜ’nün üst düzey eğitime sahip güçlü akademik kadrosundan söz etti. EÜ’nün bölge ve Türkiye’nin tarım, hayvancılıkla gıda politikalarına sağlayacağı katkılara değinen Rektör Budak, “Eğitim ve araştırmada Bakanlığımızın sağ kolu oluruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı olduktan sonra ilk ziyaretini memleketi İzmir’e yapan Bekir Pakdemirli, Balçova ilçesinde tarım ve orman sektörü ile bir araya geldi. Programda konuşma yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin üst düzey eğitime sahip güçlü akademik kadrosundan söz etti. EÜ’nün bölge ve Türkiye’nin tarım, hayvancılıkla gıda politikalarına sağlayacağı katkılara değinen Rektör Budak, “Ege Üniversitesi olarak Tarım Bakanlığı ile yeni protokolümüz, önerilerimiz, çalışmalarımız var. Özellikle eğitim ve araştırma konusunda çalışmalar yapıyoruz. Çok güçlü bir akademik kadroya sahibiz. İş dünyası ve vatandaşlarımızın akademik kadromuzdan yararlanmasını istiyoruz. Sanayi üniversite işbirliğini gerek ziyaretlerimiz gerekse projelerimizle üst seviyeye taşıdık. Tıp ve temel bilimlerin yanı sıra pek çok alanda başarılara imza atan akademisyenlerimiz bilim dünyasında adından sıkça söz ettiriyor” diye konuştu.

“Yeni projeler geliştiriyoruz”

Ege Üniversitesi’nin ilk kurulan fakültelerinden olan Ziraat Fakültesi’nin de başarılarına değinen Rektör Budak, “Parçası olmaktan gurur duyduğum Ziraat Fakültemiz ülkemize kaliteli ziraat mühendisleri yetiştiriyor. Ziraat Fakültesi kökenli bir rektör olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kaliteli ziraat mühendisleri yetiştirme, bölge için tarımsal modelleme ve analizler gibi birçok konuda, eğitim ve araştırmada Bakanlığımızın sağ kolu oluruz. Yeni dönemde hiç kimse hiç bir mazeret öne sürmemeli. Ülkemizi geleceğe taşımak için çok çalışmalıyız. Bugün bulunduğumuz makamları bizlere veren milletimizi geleceğe taşımanın en önemli yapı taşlarından biri çalışmaktır. Biz hafta sonu, gece-gündüz, yağmur-çamur demeden çalışıyoruz, üretiyoruz. Daha iyiye ulaşmak için yeni projeler geliştiriyoruz. Bakanlığımızla iş birliğimizi ileri seviyelere taşıyoruz. Hükümetimiz, devletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da destekleriyle hedeflerimize koşarak gidiyoruz. Sektör temsilcileriyle STK’ları ve akademisyenleri buluşturan Bakanımıza teşekkür ediyorum, yeni dönemde çok güzel projelere imza atacağımızdan hiç kuşku duymuyorum” ifadelerini kullandı.