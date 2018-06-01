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01 Haziran 2018 13:54

Rektör Budak, iftarda öğrenciler, sahurda sağlık çalışanlarıyla buluştu

Ege Üniversitesi Rektör Prof.

Rektör Budak, iftarda öğrenciler, sahurda sağlık çalışanlarıyla buluştu

01 Haziran 2018 13:54

Dr. Necdet Budak, Kredi Yurtlar Kurumu Ege ve Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurtlarında kalan öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.


Dr. Necdet Budak’a ziyareti sırasında Kredi Yurtlar Kurumu İzmir İl Müdürü Hüseyin Güneş de eşlik etti. İftar yemeğinin ardından öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Budak, öğrencilerin okul yaşamı, barınma ve eğitim ile ilgili taleplerini dinledi.


Prof. Dr. Budak’ın ikinci durağı ise sağlık çalışanı Rıdvan Kalmi’nin davetiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroentroloji Anabilim Dalı oldu. Burada Gastroentroloji çalışanlarıyla sahurda bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Budak’a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel ve Başhekim Yardımcıları da eşlik etti.


Ege Üniversitesi çalışanları ve öğrencileriyle sohbet ederek fikir alışverişinde bulunan Rektör Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizde eğitim alan kız öğrencilerimizle iftarda buluştuk. Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla beraber yaptığımız iftar ve sahurda Ramazanı manevi anlamda yaşamaya çalışıyoruz. Ramazan ayı rahmetin, bereketin bol olduğu bir ay. Birlik ve beraberlik ayı. Tıp Fakültemiz 7/24 hizmet veriyor. Fakültemiz yüz akımız olmaya devam ediyor. Çalışanlarımız Türkiye’nin en iyi hastanelerinden birinde özveriyle çalışıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum” diye konuştu.




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