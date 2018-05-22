Dr. Necdet Budak, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti. Bölgenin ve ülkenin öncü yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesi’nin (EÜ) üretim sektörleriyle işbirliklerine büyük önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Budak, yeni dönemde bu hedefe dönük önemli adımlar atacaklarının altını çizdi.

Bölgesindeki sanayi kuruluşlarını çatısı altında toplayan EBSO yönetimini ziyaret eden Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi’nin bölgenin önceliklerini bilen, ürettiği bilgiyi üretim sektörlerinin kullanımına sunmaya hazır, güçlü bir akademik yapıya sahip olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Budak, “Üniversitede oluşan bilimsel birikimi topluma aktarmak yeni dönemde en önemli hedeflerimiz arasında. Bu aktarımda önceliklerimiz arasında sanayici ve KOBİ’ler de var. Ülkemizin ekonomik açıdan refaha ulaşmasının yollarından biri olan üniversite-sanayi işbirlikleri için üniversite olarak bütün birikimimizle hazırız. Bu amaçla karşılıklı görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin ekonomide sıçrama yapabilmesi için katma değeri yüksek üretim ve ihracatın gerçekleştirilmesinin ancak üniversite-sanayi işbirliğiyle mümkün olabileceğine vurgu yaptı. Başkan Yorgancılar, EBSO ile EÜ’nün 1986 yılında ÜSİGEM ile başlayan ve bugün ÜSKK ile devam eden işbirliğinin Türkiye’ye örnek oluşturduğunu kaydetti. Yorgancılar, “ Dr. Necdet Budak’ın üniversite-sanayi işbirlikleri konusunda gösterdiği bu olumlu yaklaşımı çok önemsiyoruz. Bir sanayici olarak Ege Üniversitesi Rektörü’nün bizimle aynı yönde düşündüğünü görmekten mutlu oldum. EBSO yönetimi olarak, Ege Üniversitesi ile işbirlikleri konusunda yoğun bir çalışma dönemine gireceğiz. Yaptıkları bilimsel çalışmaların ürüne dönüşebileceğini düşünen akademisyenlerle sanayicileri buluşturmayı ve hızlı bir şekilde sonuçlar almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ender Yorgancılar, EBSO’nun bölge üniversiteleriyle oluşturduğu Üniversite ve Sanayi Koordinasyon Kurulu, üniversite öğrencilerinin iş yaşamına hazırlanmaları amacıyla EÜ ile birlikte yürütülen Teknoloji Transfer Ofisi, EBIC-Ege projelerindeki işbirliklerinin yanı sıra, Sanayi 4.0 kapsamındaki Eğitim 4.0 ile Akıllı Bakım konularındaki ortak çalışmaları da gündeme getirdi.

Özgener’e ziyaret

Dr. Necdet Budak, yaklaşık bir ay önce seçilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’i de ziyaret etti. Ziyarete İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Özlem Önder, aynı fakültede öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Lenger ile EÜ Bilim- Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) Müdür V. Prof. Dr. Hasan Yıldız da katıldı. Ege Üniversitesi’nin bilgi birikiminin paylaşılmasına yönelik neler yapılabileceği ilgili sunumun ardından Rektör Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi’nin ciddi bir bilgi birikimi ve akademik kadrosu var. Birikimimizi, kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz için her alanda paylaşmaya hazırız. Yeni projelerin hayata geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener de işbirliğine açık olduklarını, yeni ve ileriye dönük projeler geliştirmek istediklerini söyledi.