Rektör Budak, yabancı uyruklu Egelileri ağırlıyor

Dr. Necdet Budak, ‘Rektörle Akşam Çayı' etkinlikleri kapsamında bu kez de EÜ'de eğitim gören yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle bir araya geldi. Rektör Budak, “Yabancı uyruklu öğrencilerimizin de sorun, görüş ve önerilerini dinliyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ‘Rektörle Akşam Çayı' etkinlikleri kapsamında akademisyen, öğrenci ve çalışanlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Üniversite içinde gönül bağının güçlendirilmesi için göreve geldiği günden bu yana farklı pek çok projeye imza atan ve ‘Rektörle Akşam Çayı' etkinliklerinde daha önce öğretim elemanlarıyla bir araya gelen Rektör Budak, bu kez de EÜ'de eğitim gören yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle buluştu. EÜ Rektörlük Yerleşkesindeki Dr. Yavuz Özkol Sosyal Tesislerinde düzenlenen buluşmalarda, Rektör Budak, yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle tek tek görüşüyor.

Etkinlik gelenekselleşiyor

EÜ ailesi içinde öğrenci, çalışan, öğretim elemanları ve öğrencilerin içinde de yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğuna dikkat çeken Rektör Budak, yabancı uyruklu öğrencilerin EÜ için çok önemli olduğunu söyledi. Yabancı uyruklu öğrencilerin misafirleri olduğunu belirten Rektör Budak, “Üniversitemizde eğitim gördükten sonra ülkelerine dönecekler. Ülkelerinde bizden aldıkları bilgi birikimiyle kültürle adeta bizim bir elçimiz olacaklar. Bizim onlarla irtibatımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da gelenekselleşen ‘Rektörle Akşam Çayı' etkinliğimizin yerinde olduğunu düşünüyoruz. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin de sorun, görüş ve önerilerini dinliyoruz” diye konuştu.

“Lisansüstü öğrenci sayısını artırmak istiyoruz”

EÜ'nün uluslararasılaşma adına, uluslararası bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini ve pilot üniversite seçildiğini vurgulayan Rektör Budak, “Amacımız özellikle lisansüstü, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimizin sayısını artırmak. Bu durum araştırma üniversitesi olmanın da parametresi. Ayrıca Ege Üniversitesi güçlü ve köklü bir kurum Orta Doğu, Afrika, Türkiye Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Almanya ve Avusturya'dan öğrencilerimiz var. Bin 500 civarındaki yabancı öğrenci sayımızı, 2, 3 katına hatta on katına çıkartmak istiyoruz. Yurt dışındaki üniversitelerle bağlantı kurmak adına uluslararası bir ofis açtık. Ofisimizin çalışanları da iletişim ve koordinasyonları sağlıyor. Yeterli potansiyele sahip öğrencilerimizi; araştırma, eğitim anlamında daha iyi noktalara getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öğrencilerimiz bizim baba şefkatimizi hissediyor. Yabancı öğrencilerimiz belki ülkelerinden uzak ama burada sahiplenildiklerini görmek, onlarda ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Bunu manevi anlamda da başarabildiğimiz için çok mutluyum” dedi.

“Bir ilki yaşıyoruz”

EÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Mohammad Zarif Salihy şunları söyledi: “Afganistan'da araştırmalarımı yaparak Ege Üniversitesini tercih ettim. Ne mutlu bana ki İzmir'e, Ege Üniversitesine gelmişim. 9 yıldır İzmir'deyim, Ege Üniversitesinde eğitim görüyorum ilk kez Rektör tarafından ben ve benim gibi yabancı uyruklu arkadaşlarım davet edildik. Bu çok güzel bir şey. Bu bir eksiklikti bizim için.” Aynı fakültede doktora yapan Olimdjın Elov, “Özbekistan'dan geldim ve 3 yıldır Ege'de doktora yapıyorum. Etkinlik çok güzel ve faydalı. Rektörümüzle yüz yüze konuşabiliyoruz, kendi sıkıntılarımızı anlatıyoruz. Rektörümüz de bizleri dinliyor. Yıllardır eğitim alıyorum ve böyle bir etkinliği ilk kez görüyorum” diye konuştu. EÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Nihal Emirdağlıoğlu, “Ege Üniversitesinde okuyor olmaktan çok memnunum. Ege'yi seçme nedenlerimden birisi de Almanya'daki üniversitelerle irtibat halinde olması. Yüksek lisans yaparken benim için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Rektörümüze bugün sorularımızı ilettik. Yabancı uyruklu öğrenci olarak geldim, Türk olsam da farklı bir ülkede büyüdüğüm için sorunlarla karşılaşabiliyorum. Rektörümüze bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum” dedi.