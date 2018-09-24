Rektör Budak, yeni Egelilerle buluştu

Dr. Necdet Budak, “Bugünü büyük bir heyecanla bekliyorduk. Bu yıl da üniversitemize pırıl pırıl gençlerimiz katıldı. Kendilerine eğitim yaşamlarında başarılar dilerim” dedi.

Ege Üniversitesine bu yıl kaydını yaptıran öğrencilere yönelik 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk gün, fakülte ve yüksek okullarda oryantasyon programları düzenlendi. Ege Üniversitesi ailesinin bir parçası olan öğrencilerin, üniversite hayatına adaptasyonunu sağlamak ve kampüsü tanımaları amacıyla hazırlanan programlarda EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da öğrencilerle bir araya geldi. İlk kez bu yıl öğrenci kabul eden Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde öğrencilerle buluşan Rektör Budak, yeni Egelilere fakültenin rozetinden hediye etti. Rektör Budak daha sonra Tıp Fakültesi ile EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarında öğrencilerle bir araya geldi.

“Bugünü heyecanla bekliyorduk”

Yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Rektör Budak, “Bugünü büyük bir heyecanla bekliyorduk. Bu yıl da üniversitemize pırıl pırıl gençlerimiz katıldı. Gençlerimizin eğitim yaşamlarında, üniversitemizin kendilerine sundukları tüm imkanları değerlendirilmelerini, spor, kültürel faaliyetler ve yabancı dil konularında da kendilerini geliştirmelerini öneriyorum. Biz gençlerimizin en kaliteli eğitimi almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız, kendilerine eğitim yaşamlarında başarılar dilerim” diye konuştu.