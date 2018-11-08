Rektör Budak'tan 7/24 randevu alınabilecek

Ege Üniversitesinde iletişime açık bir kültür oluşturma hedefi çerçevesinde, şeffaf ve ulaşılabilir yöneticilik anlayışı ile “Rektör Randevu Talep Sistemi” hizmete sunuldu. Sistem ile çalışanından öğrencisine herkes, telefon yerine internet üzerinden hızlı ve güvenli bir biçimde, 7/24 rektörden, doğrudan randevu talep edebilecek.

Ege Üniversitesinde hayata geçirilen “Rektör Randevu Talep Sistemi” ile çalışan ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da randevu alabiliyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'tan EÜ öğrencileri ve çalışanları ile kurum dışından randevu almak isteyenler, EÜ ana sayfasında oluşturulan link aracılığıyla 7/24 randevu talebinde bulunabilecek. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, daha ulaşılabilir olmak adına yeni bir sistemin kullanıma geçmesini sağladı. Aktif bir sosyal medya kullanıcı olan Rektör Budak'a, sosyal medya ya da cep telefonunun dışında, “Rektör Randevu Sistemi” ile de ulaşılabilecek. EÜ öğrenci ve çalışanlarıyla kurum dışından randevu almak isteyenler, EÜ ana sayfasında oluşturulan link aracılığıyla 7/24 randevu talebinde bulunabilecek. EÜ mensubu personel ve öğrenciler, randevu taleplerini kimlik.ege.edu.tr adresine giriş yaparak sağlayacak. Kurum dışından randevu talep etmek isteyenlerin ise Ege Üniversitesi web sayfasında “Rektör Randevu Talep Sistemi” metnine tıklamaları yeterli olacak.

“Herkese kapımız açık”

Ulaşılabilir olmanın önemine vurgu yapan Rektör Budak, “Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ve hatta kurum dışından benimle görüşmek isteyenler mutlaka irtibat kurabiliyor. Buna rağmen ulaşım güçlüğü çekenlere yönelik de yeni bir sistemi kullanıma aldık. Herkese kapımız açık. Sorunların hızlı çözüme kavuşması adına ulaşılabilir olmak çok önemli” dedi.