Rektör Budak’tan anlamlı ziyaret

Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde karaciğer nakli ile sağlığına kavuşan Güllü Aydoğar’ı evinde ziyaret etti.

3 ay önce hastanede incelemelerde bulunduğu sırada tanıştığı Güllü Aydoğar, Rektör Budak’la sohbet ederek evine çay içmeye davet etmişti. Bu davete icabet eden Prof. Dr. Budak, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ve EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel ile Aydoğar ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Rektör Necdet Budak, “Güllü Hanım’ın Adana’dan gelerek hastanemizde şifa bulması ve hastanemiz için söyledikleri beni duygulandırdı ve nazik daveti ile kendisini evinde de ziyaret etmek istedik. Güllü Hanım’ın hastanemiz hakkında söyledikleri aslında çok önemli. Doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız büyük bir özveri ile ülkemizin dört bir yanına sağlık hizmeti sunarken dünya çapında da önemli başarılara imza atıyorlar. Güllü Hanım’ın buradaki sağlığına kavuşma hikayesi her yıl yaşadığımız binlerce güzel öyküden bir tanesi. Ben bu vesileyle ülkemizin her bölgesine şifa dağıtan hekimlerimize teşekkür ediyorum. Güllü Hanım’ın üniversitemize teşekkürlerini ve dualarını tüm sağlık çalışanlarımız adına kabul ediyor ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güllü Aydoğar ise “Ege Üniversitesi hastanesinde karaciğer nakli oldum. Kızımdan aldığım karaciğer ile beni sağlığıma kavuşturan Ege Üniversitesinde görevli tüm doktorlardan Allah razı olsun. Rektörümüzle de tanışmaktan çok onur duydum. Bizleri kırmayıp evimize gelmesi beni çok mutlu etti. Ege Üniversitesi Hastanesinde çalışan herkese Allah güç kuvvet versin. Beni sağlığıma kavuşturan herkese teşekkür ediyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a bir kez daha nezaketinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Rektör Budak, Güllü Aydoğar’a EÜ Ziraat Fakültesi’nin çiftliğinde yetiştirilen doğal ürünlerden hediye etti.