Rektör Budak’tan, çoban dostuna ve ailesine bayram ziyareti

Dr. Necdet Budak, öğrencilerinin daveti üzerine gittiği piknikten dönerken tanışıp dostluk kurduğu Bornova’da çobanlık yapan Hüseyin Karabaş ve ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Gönül birlikteliğinin önemine değinen Rektör Budak, “Bir köylü çocuğu olarak, çocukluğum gençliğim gözümün önüne geldi. Hüseyin Bey ve ailesine teşekkür ediyorum, üniversitemizin kapısı herkese açık” diye konuştu.

Bornova’da geçen aylarda öğrencilerinin düzenlediği piknik dönüşü çoban Hüseyin Karabaş ile tanışıp dostluk kuran EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Kurban Bayramı öncesinde Karabaş Ailesi’nin Bornova’nın Eğridere Mahallesindeki evine gitti. Rektör Budak’ı, Hüseyin Karabaş, eşi Münire Karabaş, gelini Ayşe Karabaş, torunları Münire Karabaş ve Kübra Karabaş karşıladı. Karabaş ailesinin bayramını tebrik eden Rektör Budak, “Daha önce Hüseyin Bey ve ailesi Rektörlüğümüzü ziyarete gelmişti. Biz de hem iadeyi ziyarette bulunalım hem de bayramlarını tebrik edelim istedik. Torunlarıyla geliniyle tanıştık. Çok güzel ikramlarda bulundular” dedi.

“Çocukluğum gözümün önüne geldi"

Çobanlık yapan Karabaş ve ailesiyle sohbet eden Rektör Budak, “Bir köylü çocuğu olarak, çocukluğum, gençliğim gözümüzün önüne geldi. Önemli olan gönül birlikteliği, Rektörlük hizmet binasıyla Hüseyin Beyin evi komşu denecek kadar yakın, üniversitemizin kapısı herkese açık. Öğretim üyelerimiz akademik anlamda çok iyi çalışmalara imza atıyor, geleceğimiz olan öğrencilerimize en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımıza, sanayicimize, esnafımıza da gidiyoruz. Evinin kapılarını açıp bizi ağırlayan Hüseyin Beye teşekkür ediyorum” diye konuştu. Henüz eğitim almaya başlamamasına rağmen bir birinden güzel çizim ve boyamalar yapan Münire Karabaş’ın defterini inceleyen Rektör Budak, not olarak ‘Yıldızlı Pekiyi’ verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Karabaş Rektör Budak’a teşekkür etti.