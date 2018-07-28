Rektör Budak’tan iki günlük bilim gezisi

Dr. Necdet Budak, Kuşadası, Denizli ve Konya’yı kapsayan iki günlük bilim gezisinde arkeolojik kazı çalışmalarında incelemeler, üniversite sanayi ve Selçuk Üniversitesi ile işbirliklerinin geliştirilmesi üzerine toplantılar yaptı. Programın yoğunlu nedeniyle fabrika gezisini gece yaptığını belirten Rektör Budak, "Gece-gündüz, yağmur-çamur demeden çalışıp bizden sonra gelecek kuşaklara örnek olmalı ve onlara her şeyin en iyisini bırakmalıyız. Ülkemizi gelecek hedeflerine taşımak için fedakarlık yapmamız gerekiyor" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve bilimsel çalışmalar yapan akademisyenleri desteklemek için yaptığı girişimler sürüyor. İzmir’deki sanayi odalarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelip akademisyenleri buluşturan Rektör Budak, son olarak Kuşadası, Denizli ve Konya’yı kapsayan iki günlük bilim gezisine çıktı. Rektör Budak’ın bilim gezisinin ilk durağı, Aydın’ın Kuşadası ilçesi sınırlarındaki Kadıkalesi- Anaia Höyüğü oldu. Prehistorik dönemden Osmanlı’ya kadar iskan gören ve tarihi günümüzden 8 bin yıl öncesine dayanan höyükte incelemeler yapan Rektör Budak, EÜ Öğretim Üyesi de olan Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz’den çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Türkiye’nin kültürel zenginliklerine sahip çıkılmasının önemine değinen Rektör Budak, Prof. Dr. Mercangöz ile ekibini çalışmalarından dolayı kutladı.

Denizli’deki kazı alanlarında inceleme

Rektör Budak, geziye Denizli’nin Çal ilçesindeki Ekşi Höyük’te yapılan çalışmaları inceleyerek devam etti. Batı Anadolu’nun ilk tarım topluluklarının izlerini taşıyan höyükte, EÜ Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu Konakçı’dan bilgi alan Rektör Budak, "Akademisyen ve öğrencilerimizin birlikte yürüttüğü kazı çalışmalarını yerinde görmek, Rektör olarak motivasyonumu bir kat daha arttırıyor. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin kültürel varlıklarımızı sahiplenip onlara sahip çıkması ve bilimsel faaliyetler yürütmelerine çok önem veriyoruz" diye konuştu.

Budak, daha sonrada Çivril ilçesi sınırlarında kalan Beycesultan Höyüğü’ne geçti. Şu ana kadar elde edilen bulgulara göre 6 bin 500 yıllık tarihe sahip höyükte, edebiyat fakültesi dekanı aynı zamanda da kazı başkanı Prof. Dr. Eşref Abay’dan bilgi alan Rektör Budak, Prof. Dr. Abay ve ekibine, kazılardaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Fabrika tesislerinde gece mesaisi

Program kapsamında, EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) ile işbirliği yapan ve Helvacızade A.Ş.’nin Konya’daki tesislerinde incelemelerde bulunan Rektör Budak, geç saatlere kadar firmanın yönetim kurulu başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’den Ar-Ge çalışmaları ve üretimle ilgili bilgiler edindi. Yerli sanayicinin katma değeri yüksek ürünlerde iddialı konuma geldiğine dikkat çeken Rektör Budak, "Yeni araştırma projelerinde işbirliği kollarını görüştük. Anadolu sermayesiyle kurulmuş sanayicilerle işbirliğine her zaman açığız. Yerli sanayicimizin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Burada bize düşen sahip olduğumuz bilgi birikimini paylaşmaktır. Sanayicimizin heyecan ve istekli tavrı bizlere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Biz üstümüze düşeni bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Geç saat olmasına rağmen tesiste incelemeler yaptık. Ciddi çalışmalara imza atıldığını gördük ve bunu daha fazla nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk" dedi.

Bilim gezisinin 2. gününe Konya’nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük Neolitik Kenti ile başlayan Rektör Budak, Egeli akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi. Tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli gelişmelerin izini taşıyan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Çatalhöyük’teki kazı çalışmalarının Ege Üniversitesi yürütücülüğünde devam edeceğini söyleyen Rektör Budak, EÜ Öğretim Üyesi Doç Dr. Çiler Çilingiroğlu’nu kazı başkanı olması nedeniyle tebrik etti. Dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Çatalhöyük’teki kazıların daha önce Stanford Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Rektör Budak, "Bu durum hem bizim hem de arkeoloji camiası açısından çok önemli bir gelişme, Kazı Başkanlığını üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu’nun yürütecek olması gurur kaynağı, Rektörlük olarak maddi manevi ter türlü desteği vereceğiz. Hocamız ve öğrencilerimizin bilim adına, ülkemiz ve üniversitemiz adına göğsümüzü kabartacak çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörüne ziyaret

Rektör Budak, son olarak Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i makamında ziyaret etti. Selçuk Üniversitesi ile Ege Üniversitesi arasındaki işbirliğinin geliştirileceğine dikkat çeken Rektör Budak, “İki üniversitenin deneyimlerini paylaşmak istiyoruz. Sayın Şahin’i üniversitemize davet ettik. İşbirliği protokollerimizi geliştirerek her iki üniversitenin bilimsel durumunu değerlendirip güçlü ve zayıf yönlerimizi karşılaştıracağız. Eğitim ve araştırma uygulamaları anlamında çok ciddi düşüncelerimiz var, bu anlamda da işbirliği yapacağız” dedi.