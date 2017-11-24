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24 Kasım 2017 17:56

Rektör Budak’tan kanserde devrim gibi buluş yapan ekibe teşekkür

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Budak’tan kanserde devrim gibi buluş yapan ekibe teşekkür

24 Kasım 2017 17:56

Dr. Necdet Budak, akciğer kanseri tanı ve tedavisinde kullanılabilecek prototip ürün geliştiren ekibi başarılarından dolayı tebrik ederek, ziyarette bulundu.


Dr. Necdet Budak, akciğer kanseri tanı ve tedavisinde kullanılabilecek prototip ürün geliştiren ekibin başında bulunan Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. İskender İnce’yi ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Ege Üniversitesi adına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Buda, yapılan çalışmanın maddiyatla karşılanamayacak kadar yüksek manevi değere sahip olduğunu söyledi.


Ege Üniversitesi akademisyenlerinin ulusal ve uluslararası alanda takdir gören çalışmaları ile gurur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Budak, “Bu tür başarı hikayeleri olan hocalarımızın yanlarında olup, onlara bizzat teşekkür ediyorum. Çünkü onlar sadece Ege Üniversitesi’nin gururu olmakla kalmıyor, ülkemize, bölgemize ve insanlığa çok ciddi katma değer sağlıyorlar. Çalışmaları, maddiyatla karşılanamayacak kadar büyük bir manevi değere sahip” dedi.


Rektör Prof. Dr. Budak, bundan sonra da başarılı çalışmalar gerçekleştiren tüm akademisyenleri bizzat ziyaret etmeyi bir gelenek haline getireceğini sözlerine ekledi.




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