Rektör Budak’tan Kemalpaşa çıkarması

Dr. Necdet Budak ile Egeli akademisyenler hem üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek hem de yerel yönetimle bölgeye kazandırılabilecek değerleri görüşmek üzere Kemalpaşa İlçesine adeta çıkarma yaptı. Rektör Budak, “Aynı zamanda komşumuz da olan Kemalpaşa’ya Ege Üniversitesi olarak ayrı bir önem veriyoruz. Birçok alanda iş birliklerimizi geliştireceğiz” diye konuştu.

Dr. Necdet Budak ile Egeli akademisyenlerin ilçeye yaptıkları ziyaretin ilk adresi Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) oldu. Burada KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Rektör Budak ile beraberindekiler, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilebilmesi için Ege Üniversitesinin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Rektör Budak, “Gelişmiş ekonomilerle rekabet edebilmemizin iki yolu var. Biri katma değeri yüksek ürünleri üretmek, diğeri ise bilgi birikimimizi de kullanarak tarım, gıda ve sanayi gibi sektörlerde potansiyelimiz doğrultusunda yapabileceklerimizi yapmak. Biz bu iki çıkış yolunu kullanabilecek kapasite ve donanıma sahibiz bunun için ihtiyacımız olan şey üniversite ile sanayi arasındaki köprüyü güçlendirmektir. Asıl olan ise eğitim, bilim ve fen. Ülkemizi daha iyi yerlere taşıyabilecek gücümüz var” diye konuştu.

KOSBİ bünyesinde 500’den fazla firmanın 26 bin 500 kişiyi istihdam ettiğini vurgulayan Başkan Porsuk, 2,9 milyar dolar ihracat ve 2,4 milyar dolar ithalat ile KOSBİ’nin Türkiye’de dış ticaret fazlası veren sayılı bölgeler arasında yer aldığına dikkat çekti. Başkan Porsuk, Ege Üniversitesi ile işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini, akademisyenlerin bilgi birikiminden yararlanmayı istediklerini söyledi.

İş insanlarının önerileri alındı

Kemalpaşa Sanayici ve İş Adamları Derneğini de ziyaret eden Rektör Budak ile beraberindekiler, iş insanlarının talep ve önerilerini dinledi. Buradaki ziyarette derneğin yönetim kurulu başkanı Zeki Yöndem ve dernek üyeleriyle kalifiye eleman, staj ve yeni teknolojilerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

“Yerel yönetimle güç birliği”

Ege akademisyenlerle Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’yu da ziyaret eden Rektör Budak, “Büyük bir potansiyele sahip Kemalpaşamızın ihtiyaçları doğrultusunda Ege Üniversitesi olarak her alanda destek olmaya hazırız. Aynı zamanda komşumuz da olan Kemalpaşa’ya Ege Üniversitesi olarak ayrı bir önem veriyoruz. Birçok alanda iş birliklerimizi geliştireceğiz” dedi.