Rektör Budak'tan kütüphanede sabahlayan öğrencilere ziyaret

Dr. Necdet Budak, güz yarıyılı ara sınav haftasında öğrencilere moral ziyaretinde bulundu. 24 saat boyunca faaliyet gösteren Merkez Kütüphane'de gece yarısı öğrencilerle buluşup sohbet eden Rektör Budak, daha sonra öğrencilerle çorba içti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 7/24 faaliyet gösteren Merkez Kütüphane'de gece yarısı güz yarıyılı ara sınavlara hazırlanan öğrencileri ziyaret etti. Kütüphanede öğrencilerle sohbet edip derslerine katılan Rektör Budak, öğrencilerin taleplerini de dinledi. Rektör Budak, daha sonra öğrencilerle çorba içti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Rektör Budak, “Öğrencilerimiz yeter ki çalışıp ülkemize hayırlı bireyler olsun. Onların en kaliteli eğitimi en iyi koşullarda alması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Önceliğimiz öğrencilerimiz” diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana öğrenci ve çalışanlara yönelik pek çok projeye imza attıklarını hatırlatan Rektör Budak, “Bir üniversitede kütüphanenin gece de açık olması kadar doğal bir şey olamaz. Bu uygulamanın daha sonra diğer üniversitelerimiz tarafından da hayata geçirilmesi bizleri mutlu etti. Özellikle sınav dönemlerinde öğrenciler sessiz ve kitaplara kolay ulaşabilecekleri ortamlara ihtiyaç duyuyor. Bizim bu ortamları gençlerimize sağlamamız gerekiyordu, bunu yaptık. Gece yemek sorunu yaşanmasın diye de ayrıca börek, çorba, çay ve su ikramlarına başladık. Öğrencilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Son zamanlarda hayata geçirdiğimiz projelerimizle kütüphanemizin kullanım oranı üç kat arttı. Kütüphanemizde yeni alanlar oluşturduk. Dünyada en çok tercih edilen ve 30 dil içeriğine sahip Rosetta Stone online dil eğitim programını ve yine akademide çok sık kullanılan SPSS programını üniversitemize kazandırdık. Eğitim kalitemizi daha üst noktalara taşıyoruz. Öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim almasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Moral ziyaretimizde öğrencilerimizle sohbet ettik, onları dinledik, birlikte çorba içtik. Güzel bir etkinlik oldu, bütün öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.