Rektör Budak'tan Sayıştay raporuna yönelik açıklama

Dr. Necdet Budak, Sayıştay raporuna yönelik çıkan haberler hakkında, "Bizim rektörlük yönetimimiz dönemi öncesine ilişkin 2017 yılı kapsamında üniversitemizi inceleyen ve rapor hazırlayan Sayıştay konuyla ilgili tespitleri doğrultusunda gereğini yapacaktır" dedi.

Ege Üniversitesinin (EÜ) olağan senato toplantısı Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Senatoda, son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan Sayıştay raporuna yönelik çıkan haberlerde değerlendirildi. Budak, konu hakkında, "Sayıştay'ın 2017 yılına ait üniversitelere ilişkin Düzenlilik Denetim Raporu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bunun üzerine Ege Üniversitesi raporuyla ilgili basında çeşitli haberler yer aldı. Bizim rektörlük yönetimimiz dönemi öncesine ilişkin 2017 yılı kapsamında üniversitemizi inceleyen ve rapor hazırlayan Sayıştay konuyla ilgili tespitleri doğrultusunda gereğini yapacaktır. Söz konusu raporda yer alan bulgularla ilgili idari ve adli süreçler tarafımızca da hassasiyetle işletilmekte ve yerine getirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi.