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16 Temmuz 2018 12:22

Rektör Hotar, Bakan Pakdemirli’nin de katıldığı törende bayrağı devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof.

Rektör Hotar, Bakan Pakdemirli’nin de katıldığı törende bayrağı devraldı

16 Temmuz 2018 12:22

Dr. Nükhet Hotar, görevini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı törenle devraldı.


Prof. Dr. Nükhet Hotar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanmıştı. Hotar, görevi devralmak için üniversitesi rektörlüğüne geldi. Devir-teslim törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Pakdemirli, rektörlük binasında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, hafta sonu İzmir’de yoğun bir program gerçekleştirdiklerini ifade etti.



"Üniversitemizde inşallah çağ atlatacak diyorum"


Prof. Dr. Hotar ile uzun yıllara dayanan bir dostluklarının olduğunu ve göreve gelmesinin ardından tebrik ettiğini kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:


"Benim için Dokuz Eylül’ün ayrı bir manası var. Kuruluşunda, Kurucu rektör yardımcısı olarak rahmetli babam Ekrem Pakdemirli var. Çimentosunda onun da bir miktar harcı vardı. Ondan dolayı duyguluyum".


Eşinin de Dokuz Eylül Üniversitesi çalışanı olduğunu aktaran Pakdemirli, Erdal Çelik’in kısa dönem rektörlük yapmasına rağmen kurumda huzur ve bilimsel ortamın geliştirilmesi açısından çok faydalı işler gerçekleştirdiğini belirtti.


Pakdemirli, Nükhet Hotar içinse "Kendisi devlet tecrübesiyle, bilgisiyle, yöneticilik tecrübesiyle üniversitemizde inşallah çağ atlatacak diyorum" dedi. DEÜ Rektörü Nükhet Hotar da, 1980’de öğrenciliğe, 1985’de akademik hayata başladığı Dokuz Eylül Üniversitesinde 2002’de profesör olduğunu, siyasete geçtikten sonra akademik hayatına bir süre ara verdiğini ifade ederek, görevi konuşmaların ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik’ten devraldı.




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