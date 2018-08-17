Rektör Tunçsiper’den ekonomik saldırılara ’Dünya 5’ten büyüktür’ atıfı

Dr. Bedriye Tunçsiper, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini kınadıkları Ağrı’daki rektörler toplantısını değerlendirerek, "Amerika yönetimi ve Başkanı Trump’ın Türkiye’ye başlattığı bir savaştır; çünkü Cumhurbaşkanımızın ’Dünya 5’ten büyüktür’ sloganı rahatsız etmektedir. Ekonomik saldırıları kınıyorum" dedi.

Dr. Bedriye Tunçsiper olmak üzere 12 üniversitenin rektörü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi konukevinde bir araya gelmiş ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimi kınamıştı. Rektör Tunçsiper, rektörlerin toplantısının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Rektör Tunçsiper, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılara ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, "Ne acıdır ki hepimizin şu anda yaşadığı olay Amerika yönetimi ve Başkan Trump’ın Türkiye’ye başlattığı bir savaştır" dedi.

Prof. Dr. Tunçsiper’den çarpıcı yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı, "Dünya 5’ten büyüktür" açıklamasına değinerek, "Cumhurbaşkanımızın ’Dünya 5’ten büyüktür’ sloganı rahatsız etmektedir. Trump, daima her şeyi kontrol altında tutmak istemektedir. Türkiye üzerine düşeni stratejik ve müttefik olarak her zaman yapmıştır. Türkiye üzerine düşeni ve sorumluluğunu bilen bir ülkedir; ama şu anda yapılanlara baktığımızda gerçekten yürekler sızlamaktadır" şeklinde konuştu.