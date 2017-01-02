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02 Ocak 2017 10:28

Renkli önlükler korkuyu yeniyor

Renkli önlükler korkuyu yeniyor

02 Ocak 2017 10:28

Çocukların diş tedavisi korkusu çizgi film kahramanlarıyla ve renkli hekim önlükleriyle son buluyor. Yapılan araştırmada çocuk hastaların renkli önlük giyen diş hekimlerinin yaptığı tedavi sırasında korku duymadıkları belirlendi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji bölümü öğrencileri Özlem Cumbul ve Nesrin Çalışkan, çocukların yaşadığı diş hekimi korkusunun nedenlerini araştırdı. İEÜ Psikoloji Bölüm Başkanvekili Doç. Dr. Seda Dural yönetimindeki çalışmada, çocuk hastaların beyaz ve renkli önlükle tedavi uygulamasında yaşadığı korku derecelerini ortaya koydu. Çocukların kalp ritimlerinin de ölçüldüğü araştırmada, beyaz önlüğün korkuyu artırdığı belirlendi.

Hastaneyi çağrıştırıyor
Cumbul, diş anksiyetesinin özellikle çocuk hastalarda ortak bir problem olduğunu, bu durumun yönetilmesinin diş tedavisinin başarısında önemli bir faktör olduğunu kaydetti. Çocukların davranış ve anksiyete yönetiminin içsel ve dışsal faktörleri barındırdığını aktaran Cumbul, “Çalışmada, diş hekiminin beyaz ya da renkli forma tercihinin çocukların anksiyete düzeyine ve kalp atım hızına etkisini saptamayı amaçladık. Bu korkunun model alma yoluyla aktarıldığı düşünülüyor. Aileler çocuklar için fobik model oluşturabilir. Diş anksiyetesietiolojisi karmaşık olmakla birlikte beyaz önlüğün de çocuklara hastaneyi çağrıştırıp anksiyete oluşturduğunu da göz önünde bulundurduk. Ayrıca çocukların yaşı ve ailesinin diş anksiyetesi çocukların korku seviyelerini etkiliyor” dedi.

"Ailenin kaygısı çocuğu etkiliyor"
Yaşları 3 ile 12 arasında olmak üzere 80 çocuğun araştırmaya katıldığını, diş deneyimlerini iyi ve kötü olarak değerlendirmelerinin istendiğini ifade eden Cumbul şunları söyledi:
“41 çocuk beyaz üniforma giymiş diş hekimi tarafından tedavi olurken 39 çocuk renkli forma giymiş diş hekimi tarafından tedavi edildi. Çocukların kalp atım hızı ölçüldü. Sonuçlara bakıldığında, diş hekiminin renkli forma giymesi çocukların anksiyete düzeyini tedavi öncesi ve sonrasında azalttı. 3-7 yaş grubundaki çocukların anksiyete düzeyi ve kalp atım hızı, 8-12 yaş grubundaki çocuklara göre daha yüksek olduğu görüldü. Ailelerin diş anksiyeteleri direkt çocuğun diş anksiyetesini etkiledi.”



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