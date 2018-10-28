Resimlerle cumhuriyetin ilk yıllarına yolculuk

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümü kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okulları 6. sınıf öğrencileri resim sergisi açtı. “Cumhuriyet Dönemi Kıyafetleri” temalı sergiye resim severler yoğun ilgi gösterdi. Sergi, cumhuriyetin ilk yıllarının modern kıyafetlerini yansıtması açısından da dikkat çekti.

Tarihi Havagazı Fabrikası Sergi Salonu'nda açılışı gerçekleştirilen resim sergisine 2 aydır hazırlandıklarını ifade eden İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Seyhan Terzioğlu, cumhuriyetin 95. yıl dönümünde 6. sınıf öğrencileri ile birlikte böylesine anlamlı bir sergiye katkı vermekten mutlu olduklarını belirtti. İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Kurucu Temsilcisi Esra Sandalcı Adam ise serginin, cumhuriyetin ilk yılları ile dönemin erkek ve kadın giyimine doğru bir yolculuğa çıkardığını ifade ederek, “Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte ülkemizde dini, siyasi, hukuki, sosyal ve toplumsal alanlarda yapılan inkılapların yerleşmesi sağlanmıştır. Yapılan inkılaplardan biri de kıyafeti yani dış görünüşünü modernleştirmek olmuştur. Resim sergimiz ile dönemin modern yüzü yansıtılmaktadır. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Ona göre medeniyet, bilim ve sanatla birlikte toplumun yaşam biçimi demekti. Kıyafetteki değişim de bunun bir parçasıydı. Cumhuriyetin 95. yıl dönümü kutlu olsun” diye konuştu.