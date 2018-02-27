Ressam Oylum Terzi, “Sanat uzun soluklu bir yolculuktur”

Çocukluk yıllarından itibaren resimle ilgili olduğunu ve bu alanda eğitim aldığını ifade eden ressam Oylum Terzi, resim sanatının yanında grafik tasarımı ve bilgisayar ortamında oluşturduğu dijital art çalışmalarıyla da tanındığını dile getirdi.

Yaşamda herşeyin bir ilham kaynağı olabileceğini ifade eden Terzi, “Güzel sanatlar öğrencileri aldıkları eğitim ve deneyimleri kesinlikle hayatlarına bir ışık tutmak için kullanmalılar. Çünkü sanat dalları özellikle plastik sanatlar, her alanda kullanılabilecek ve farklı bakış açısı kazandırabilecek bir potansiyele sahip. Herşey onların beslenme konusu olabilir. Eğitim alanları onlara bir sınır oluşturmamalı. Kendilerine katacakları her alan temelin zenginleşmesini ve farklılaşmasını sağlayacaktır. Sanatsal meslekler sadece bir iş dalı değil bir hayat tarzı ve düşünme biçimi olmalıdır” dedi.

“Kendi serüvenimi yaşıyorum”

Ressam Terzi, “Çeşitli etkinlikler ve sergilere katılarak kendi serüvenimi yaşamaya başladım. Resme olan ilgim gelişen teknolojik ve zamansal materyalleri kendime katma isteğimle gelişerek dönüştü. Kendimi grafik tasarımı üzerine çalışıp iş hayatımıda bu doğrultuda şekillendirirken buldum. Matbaa, ajans, fotoğraf stüdyosu çalışma deneyimlerinden sonra kendi ismimle oluşturduğum reklam ve tasarım ajansımı kurdum. 3 yıla yakındır bu alanda müşterilerime hizmet vermekteyim. Sanatın bir yaşam biçimi olduğuna inanıyorum. Boya ve malzemelere dokunamadığım yoğun iş zamanlarda soluk almak için dijital resimler oluşturmaya başladım. Yakın zamanda Ater Tower İş Merkezi’nin 27. katı için özel olarak tasarladığım 2x2 m dijital resimlerimi tamamladım. Biten proje iş merkezinin açılışıyla birlikte uygulamalarıyla görülebilir” diye konuştu.

Tarz olarak dışavurumcu kadın portreleri çalıştığı bilgisini veren Oylum Terzi şöyle devam etti: “Şu an beni etkileyen her konu resmimin çıkış noktası olabiliyor. Özellikle dijital tasarımlarımda doğadan esinlendiğim ve dönüştürdüğüm metaforlarım çok fazla. Farklı konulu fotoğraftaki bir kare yeni hikayelerimin aktarımında yer bulabiliyor.”