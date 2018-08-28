Retina tabakasının yırtılması körlüğe kadar gidiyor

Dr. Tansu Erakgün, retina dekolmanının erken müdahale edilmediği takdirde körlükle sonuçlandığı uyarısında bulundu.

Retina tabakasının yırtılması sonucu meydana gelen retina dekolmanının göz için en önemli aciliyeti olduğunu vurgulayan Dr. Tansu Erakgün, erken müdahaleye dikkat çekti. Müdahale edilmediğinde durumun körlükle sonuçlanabileceği uyarısını yapan Erakgün, retina dekolmanının, gözün sinir tabakası olan ve aynı zamanda en iç duvarını oluşturan retina tabakasının yırtılması sonucunda meydana geldiğini belirtti. Erakgün, "Özellikle yüksek miyop kişiler, gözüne darbe almış kişiler, daha önceden katarakt ameliyatı olmuş olanlar ve ailesinde retina dekolmanı olanlarda görülme sıklığı daha fazladır" dedi.

Retina yırtılması sırasında hastanın gözünün önünde aniden oluşan uçuşmaların göründüğünü belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Dr. Tansu Erakgün, "Bunu örümcek ağlarına ya da kurum yağmasına benzetebiliriz. Bir diğer şikayet de ışık çakmasıdır. Yıldız kayması ya da flaş patlaması gibidir. Bu çakmalar anlık olur ve bir kaç saniye sürer" şeklinde konuştu.

Retina yırtılmasından bir süre sonra retina dekolmanının oluştuğuna dikkat çeken Erakgün, alttan ya da üstten görme alanının daralmaya başlayarak karanlık bir perde gibi göze indiğini aktardı. Bir süre sonra görme merkezinin de etkilenerek tamamen körlüğün oluştuğunun altını çizen Dr. Tansu Erakgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Retina dekolmanı oluşmadan yırtık saptanırsa lazerle tedavi edilebilir. Retina dekolmanı oluştuktan sonra ise cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi tedavide vitrektomi denilen ameliyat en sık uygulanan yöntemdir. Çok küçük deliklerden çok küçük iğnelerle göze girilerek dekolman sıvısı temizlenir ve yırtıklar lazerle kapatılır. Tamamen dikişsiz bir cerrahidir. Erken müdahaleyle başarı şansı oldukça yüksektir."