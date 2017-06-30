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30 Haziran 2017 00:36

Risk Analiz Grupları iş başında

İzmir’de, Emniyet Müdürlüğü’nün oluşturduğu Risk Analiz Grupları, kente girmek isteyen terör örgütü üyelerine, kaçakçılara ve çeşitli suçlardan aranan suçlulara göz açtırmıyor.

Risk Analiz Grupları iş başında

30 Haziran 2017 00:36


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün oluşturduğu Risk Analiz Grupları, kente giriş ve çıkış yapan yabancı uyruklu vatandaşları araştırdı. İstihbarat, Terörle Mücadele, Huzur timleri ve Trafik Denetleme Şubesi’nden oluşturulan Risk Analiz Grupları, İzmir Şehirler arası Otobüs Terminali’nde ve İzmir Limanı’nda uygulama yaptı. Bir ay içerisinde bin 300 kişiyi sorgulayan ekipler, aralarında bulunan PKK, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyelerini gözaltına aldığı öğrenildi. Ayrıca, kontroller sırasında çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.




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