RoboKod Robotik ve Kodlama Şenliği açıldı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi tarafından robotik ve kodlama eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin bu eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabilmesi için 15 ilçede kurulan eğitim merkezleri meyvelerini vermeye başladı. Eğitim alma imkanına kavuşan öğrencilerler arasında bulunan 500 öğrenci, yaptığı çalışmaları RoboKod - Robotik ve Kodlama Şenliği’nde sergiledi.

"Sergilenen ürünleri birçok firma görmeli"

Kültürpark Fuar Alanı 1-B Holünde gerçekleşen RoboKod - Robotik ve Kodlama Şenliği’nin açılış töreni İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi yaptı. Törende konuşan İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Robotik kodlamanın, yazılımın ve stem dünyada çok önemli bir yere geldi. Eğitimin artık olmazsa olmaz bir parçası var o da; teknolojik gelişmeler. Bu anlamda hem yazılım hem robotik kodlama ya, öğrencilerin müthiş bir rağbeti var. Biz de İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak güzel bir akademi kurduk. Şu anda mobil uygulamalarımızla birlikte özellikle nitelikli, merkezi okullarımızdan ziyade dezavantajlı okullarımıza da mobil arabalarımızla birlikte ulaşıyoruz. Yaklaşık 3 ay içerisinde 500 öğrencimizi en nitelikli şekilde yetiştirerek burada ürünlerini sergiliyoruz. Sergilenen ürünler gerçekten sıradan, basit ürünler değil, bir çok firmanın görmesi gereken ürünler. Aynı zamanda burada çocuk oyunlarına da önem verdik. Biz istiyoruz ki İzmir’in üstün zekalı olarak öğrencilerimizin bu çalışmalarını tüm İzmirliler görsün, velilerimizin gurur olsun ve ülkemiz adına da bir umut olsun istiyoruz” dedi.