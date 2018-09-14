Rock Sahnesi'nde İzmirlilere sürpriz

Rock Sahnesi'nde Necati ve Saykolar, İzmirli hayranlarına sürpriz yaparak sahne arkasında yer alan dev ekranda Atatürk'ün görüntülerini yayınladı. Binlerce İzmirli ile birlikte görüntüler eşliğinde Deniz Üstü Köpürür ve İzmir'in Kavakları'nı söylediler.

İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart ana sponsorluğunda gerçekleşen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini üstlendiği 87. İzmir Enternasyonal Fuarı bir günü daha geride bıraktı. Fuar sunduğu dopdolu etkinlikleriyle ziyaretçilerin anılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı dün akşam İsmet İnönü'de “5 Kafadar” ı, Rock Sahnesi'nde “Necati ve Saykolar”ı, Mogambo'da ise “Kürşat Başar ve Nükhet Yalçın”ı konuk etti. Dünyanın çeşitli yerlerinden fuara gelen, profesyonel sokak sanatçıları ise fuar boyunda şovlarını sergilemeyi sürdürürken maceraperestler de Free Fall alanında heyecan dolu dakikalar yaşıyorlar.

5 Kafa'dar İsmet İnönü'de

Kafa Dergisi yazarları Zafer Algöz, Can Yılmaz, Cem Davran, Candaş Tolga Işık ve Celil Nalçakan'ı okuyucuları ile bir araya getiren “5 Kafadar”da kahkahalar havada uçuştu. Anlattıkları hikayeler ve anılarla izleyicileri gülme krizlerine sokan “5 Kafadar”ı izlemeye gelenler eğlenerek ve gülerek İsmet İnönü'den ayrıldı.

Mogambo'da Kürşat Başar ve Nükhet Yalçın farkı

Yazar, televizyoncu, gazeteci ve müzisyen Kürşat Başar ile yorumcu Nükhet Yalçın Caz Gecelerinde müzikseverlere caz dolu bir gece yaşattı. Folkart sponsorluğunda Mogambo Caz Geceleri'nin konuğu olan Başar ve Yalçın dillerden düşmeyen ve hala ilk günkü gibi sevilen şarkıları kendilerine has yorumlarıyla seslendirdi. Saksafonu eline alan Başar ise konser boyunca dinleyenleri kendisine hayran bırakacak bir performans sergiledi.

İlgililer yine sokak gösterilerinde

Fuar boyunca olduğu gibi dün de sokak gösterileri çocuğundan yetişkinine herkesin gözdesi oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar, yaptıkları akrobasi hareketleriyle, sihirbazlık şovlarıyla ve danslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bırakmayı başardılar.

Rock Sahnesi'nde Necati ve Saykolar

1996 yılından bu yana sahneye çıkan ve 2008 yılında resmen bir grup olan Necati ve Saykolar o günden bugüne grup olarak hiç ayrılmadılar. İlk albümlerini 2014 yılında “Dur Bak Dinle Geç”yi yayınlayan grup dün akşam gerçekleşen konserde Cem Karaca, Neşet Ertaş, Barış Manço, Yeni Türkü ve daha pek çok ismin unutulmaz şarkılarını kendilerine özgü tarzlarıyla söyledi. Fuarda Folkart sponsorluğundaki Rock Sahnesi'nde Necati ve Saykolar yalnızca müzik yapmadı ayrıca dinleyenlere adeta bir teatral gösteri sunarak keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Grup, İzmirli hayranlarına sürpriz yaparak sahne arkasında yer alan dev ekranda Atatürk'ün görüntülerini yayınlayarak Deniz Üstü Köpürür isimli parçayı seslendirdi. Ardından yine Atatürk'ün görüntüleri eşliğinde İzmir'in Kavakları'nı söylediler.

“İzmir denilince fuar akla geliyor"

İzmir Fuarı'nın kendileri için manen çok önemli olduğunu belirten Necati ve Saykolar grubunun üyeleri, geçmiş yıllarda kendilerine örnek aldıkları sanatçıların fuarda sahne aldıklarını, bu yüzden de İzmir Fuarı'nın namının çok büyük olduğunu söylediler. İEF'nin İzmir'in sembollerinden biri olduğunu kaydeden grup, “İzmir denilince fuar akla geliyor bu yüzden burada olmaktan dolayı gurur duyuyoruz ve bizi tercih ettikleri içinde teşekkür ediyoruz” dedi.

Maceracılar Free Fall'de

Adrenalin tutkunlarının uğrak noktası olan Free Fall alanı diğer günlerde olduğu gibi yine insanların yoğun ilgisiyle dolup taştı. Katılımcıların saat 18:00-19:30 arası atlayış yapabildikleri Free Fall'da saat 20.00'dan ise sonra profesyonel atlayıcılar 20 metre yükseklikten hazırladıkları koreografiler ile serbest atlayış yaparak izleyiciye heyecanlı anlar yaşatıyorlar.