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Roman kadınlar için Kur'an kursu açıldı

İzmir’in Konak ilçesinde, ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı bölgede bulunan Şehit Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu ek binasında kadınlara Kur’an kursu açıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı bölgede bulunan Şehit Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu ek binasında kadınlara Kur'an kursu açıldı.


Konak Halk Eğitim Merkezi, ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı bölgede bulunan Şehit Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nda kadınlara yönelik Kur'an kursunu açtı. Kursa çok sayıda kadın yoğun ilgi gösterirken, Kur'ana Hizmet Derneği tarafından kursiyerlere Kur'ana başlangıçta yardımcı olacak kitap hediye edildi.


Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Konak Halk Eğitim Müdürü Yasin Öztürk ve yardımcısı Mete Sezgin katıldı.

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