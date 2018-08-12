Roman Kooperatifinde üretim zamanı

Belediye, Halk Eğitim ve İŞKUR destekli kurslara 90 kişi katıldı.

Karşıyaka Belediyesinin destekleriyle, Roman vatandaşlara istihdam, üretim ve dayanışma imkanı sağlamak için geçen yıl Türkiye’de ilk kez kurulan Roman Kooperatifi, ilk meyvelerini toplamaya başladı. Belediye, Halk Eğitim ve İŞKUR’un destekleriyle başlatılan dikiş-nakış ve hasır-sepet kurslarına 40’ı kadın toplam 90 kişi katıldı. Emine Lahur Ortaokulu içinde, uzman öğreticiler tarafından verilen eğitimler sonucunda üretilen giysi, el oyaları ve sepetler satılarak aile bütçesine katkıya dönüştürülecek.

“Her şey çocuklarımız için”

Eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Roman Kooperatifi aracılığı ile bu eğitimleri vermek çok güzel bir hizmet oldu. Sizlerin ev ekonominize katkı sunmanıza imkan tanımış olduk. Umarım Türkiye’de ilk olarak kurulan roman kooperatifimiz önce İzmir’de sonra da Türkiye’de daha yaygın olur. Biz Karşıyaka’da birbirimize dokunarak, yaşamı güzelleştirerek hizmet ediyoruz. Çünkü her şey çocuklarımız için” dedi.