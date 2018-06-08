Roman vekil adayından sempatik tanıtım videosu

Milletvekili Adayı Bekle, sosyal medyada paylaşılan tanıtım videosunda kendisine en çok yöneltilen 5 soruya cevap veriyor.

AK Parti’nin İzmir’deki renkli simalarından Roman Milletvekili Adayı Cemal Bekle, sempatik bir video ile kendisini seçmenlerine anlattı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan tanıtım videosunda Bekle, hem kendisi ve ailesi ile ilgili bilgi veriyor hem de İzmirli seçmenin en çok merak ettiği soruları cevaplıyor. “Ben Cemal Bekle, İzmir’de doğmuş, İzmir’de büyümüş bir aileyiz. Ailemiz İzmir’e Selanik ve Girit’ten gelme... İzmirli olmak bir ayrıcalıktır, bunu da bildiğimiz için bu şehre faydalı olmak için yola çıktık” diyerek söze başlayan Bekle, sadece Romanları değil, İzmir’deki tüm toplum kesimlerini kucaklayacağını da söylüyor.

Roman olmaktan gurur duyuyorum

İzmir denilince aklına ilk olarak boyoz, Saat Kulesi ve Kordon’un geldiğini belirten Bekle, “Ama İzmir denilince en çok akla samimi insanları geliyor. Tabi ki ben Roman milletvekili adayı olarak vurgulanıyorum ki, bundan da gurur duyuyorum. Ama İzmir’in tamamını kucaklayacağımıza, İzmir’de yaşayan tüm toplumsal kesimlerin milletvekili olacağıma söz veriyorum” diyor.

Neden AK Parti?

Milletvekili adaylığı için neden AK Partiyi tercih ettiği sorusuna ise Bekle, “İnandığımız için, Ak Partiye inandığımız için, Sayın Cumhurbaşkanımıza inandığımız için” diye cevap veriyor.

Roman müziksiz olmaz

Müziği sevdiğini, hatta iyi bir müzik dinleyicisi olduğunu belirten Bekle, “Ama Romanım deyince insanlar benden iyi bir müzisyen olmamı bekliyorlar, o yok” diyor. Ancak video esprili şekilde Bekle’nin mahallesindeki Roman dostları ile oynadığı keyifli oyun havası ile tamamlanıyor.