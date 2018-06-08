Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 12:46

Roman vekil adayından sempatik tanıtım videosu

AK Parti’nin İzmir’deki Roman Milletvekili Adayı Cemal Bekle, yayınlanan sempatik tanıtım videosu ile bütün İzmir’in kalbini kazandı.

Roman vekil adayından sempatik tanıtım videosu

08 Haziran 2018 12:46

Milletvekili Adayı Bekle, sosyal medyada paylaşılan tanıtım videosunda kendisine en çok yöneltilen 5 soruya cevap veriyor.


AK Parti’nin İzmir’deki renkli simalarından Roman Milletvekili Adayı Cemal Bekle, sempatik bir video ile kendisini seçmenlerine anlattı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan tanıtım videosunda Bekle, hem kendisi ve ailesi ile ilgili bilgi veriyor hem de İzmirli seçmenin en çok merak ettiği soruları cevaplıyor. “Ben Cemal Bekle, İzmir’de doğmuş, İzmir’de büyümüş bir aileyiz. Ailemiz İzmir’e Selanik ve Girit’ten gelme... İzmirli olmak bir ayrıcalıktır, bunu da bildiğimiz için bu şehre faydalı olmak için yola çıktık” diyerek söze başlayan Bekle, sadece Romanları değil, İzmir’deki tüm toplum kesimlerini kucaklayacağını da söylüyor.



Roman olmaktan gurur duyuyorum


İzmir denilince aklına ilk olarak boyoz, Saat Kulesi ve Kordon’un geldiğini belirten Bekle, “Ama İzmir denilince en çok akla samimi insanları geliyor. Tabi ki ben Roman milletvekili adayı olarak vurgulanıyorum ki, bundan da gurur duyuyorum. Ama İzmir’in tamamını kucaklayacağımıza, İzmir’de yaşayan tüm toplumsal kesimlerin milletvekili olacağıma söz veriyorum” diyor.



Neden AK Parti?


Milletvekili adaylığı için neden AK Partiyi tercih ettiği sorusuna ise Bekle, “İnandığımız için, Ak Partiye inandığımız için, Sayın Cumhurbaşkanımıza inandığımız için” diye cevap veriyor.



Roman müziksiz olmaz


Müziği sevdiğini, hatta iyi bir müzik dinleyicisi olduğunu belirten Bekle, “Ama Romanım deyince insanlar benden iyi bir müzisyen olmamı bekliyorlar, o yok” diyor. Ancak video esprili şekilde Bekle’nin mahallesindeki Roman dostları ile oynadığı keyifli oyun havası ile tamamlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç