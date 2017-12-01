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01 Aralık 2017 15:31

Rötar yapan uçağın yolcularına havayolu çalışanından ağır küfür

Özel bir havayolu şirketine ait İzmir-İstanbul uçağı rötar yapınca Adnan Menderes Havalimanı’nda yolcular ve havayolu şirketi çalışanları arasında arbede çıktı.

Rötar yapan uçağın yolcularına havayolu çalışanından ağır küfür

01 Aralık 2017 15:31

Rötar nedeniyle İstanbul’da servis isteyen yolculara bir çalışanın küfür etmesi üzerine büyüyen olaylara polis müdahele etmek zorunda kaldı. Havayolu şirketi çalışanı olan ve yolculara küfreden kadın görevli ise özür dilemesi için polis tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışıldı.


İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkarak İstanbul Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere havalanacak olan Pegasus Havayolları’na ait uçak rötar yapınca Adnan Menderes Havalimanı’nda yolcular ve şirket çalışanları arasında arbede yaşandı. Dün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda meydana gelen olayda rötarın sebebini öğrenmek isteyen ve rötar nedeniyle geç saatlerde İstanbul’da olacakları için servis talep eden yolcularla buna itiraz eden şirket çalışanları arasında arbede yaşandı. Yaşanan 3 saatlik rötar nedeniyle İstanbul içinde ulaşımda sıkıntı yaşayacaklarını öne süren yolcular servis isteklerinde ısrar edince bir ara havayolu şirketi çalışanı olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın çalışan tarafından küfür edildi. Yolculardan birinin “biz şimdi kimlik göstermesek yasalara uygun mu ? ” şeklindeki sözüne “s.. s göstereceksin” diyerek küfür eden şirket çalışanı ortamın iyice gerilmesine neden oldu.


Şirket çalışanının küfür ettiğini duyan yolcular ise iyice çileden çıkarak çalışanların üzerine yürüdü. Kısa sürede büyüyen olaya polis müdahale etti. Yolcular küfür eden şirket çalışanı hakkında şikayetçi olurken kadın çalışan bir süre polis tarafından yolculardan özür dilemesi için ikna edilmeye çalışıldı. İstanbul uçağı yaklaşık 3 saatlik rötarın ardından gerçekleştirildi.




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