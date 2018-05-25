Rus hekimlere lazerle katarakt tedavisini anlattı

Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenen oftalmoloji sempozyumunda lazerle katarakt cerrahisi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, 100’e yakın katakart cerrahisi hekimine yönelik gerçekleştirdiği sunumda ülkemizde son 5 yıldır kullanılan Femtosaniye Lazer cihazı ve kullanımı ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Türkiye’nin gerek hekim kalitesi gerekse de teknoloji alanında ön sıralarda yer aldığını belirten Op. Dr. Asena, Rusya gibi oftalmaloji konusunda birçok ilke imza atan bir ülkede bu sunumu yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Femtosaniye Lazer ile yapılan katarakt ameliyatlarında başarılı uygulamalara imza attıklarını kaydeden Asena, bu teknoloji ile aynı operasyonda kataraktın yanısıra uzak ve yakın görme sorununa çözüm getirmenin de mümkün olabildiği bilgisini verdi.

Femtosaniye lazerin sahip olduğu özel görüntüleme teknikleri yardımı ile gerçekleştirilen ameliyatların başarısının da üst seviyede olduğunu dile getiren Bilgehan Sezgin Asena, “Hata riskini alt seviyeye indiren Femtosaniye Lazerle kataraktın yanı sıra; miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusuru olan hastalara da göz içi mercek operasyonu yapıyoruz. Böylelikle hastalarımız uzak ve yakın gözlüklerinden de kurtulabiliyorlar” diye konuştu.