Rusya'ya balık ihracatı 10 yılda 85 kat arttı

Türkiye'nin Rusya'ya su ürünleri ihracatı 2007 yılında 537 bin dolar seviyesinde iken, 2017 yılı sonunda yaklaşık 85 kat artarak 46 milyon dolara ulaştı.

Rusya pazarında büyümekte kararlı olan Türk su ürünleri sektörü, 2018 yılının Ocak - Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatlarını yüzde 48'lik artışla 28 milyon dolardan, 42 milyon dolara çıkardı. Türk su ürünleri sektörü, Rusya'ya 2019 yılında 100 milyon dolarlık balık satmayı hedefliyor.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Türk su ürünleri sektörünün Rusya pazarındaki payını arttırmak için güç birliğine gitti. Üç birlik, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği koordinasyonunda Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia Fuarı'na katıldı.

“Su Ürünleri Tanıtım Grubu Rusya'yı Türkiye'ye kazandırdı”

Su Ürünleri Tanıtım Grubu'nun faaliyette olduğu dönemde Rusya'ya yönelik yürüttüğü tanıtım kampanyaları ile Rusya pazarını Türk su ürünleri sektörüne kazandırdığını ve güçlü bir ihraç pazarı konumuna geldiğini belirten Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2007 yılında 537 bin dolar su ürünleri ihraç ettiğimiz Rusya'ya 2018 yılının sekiz aylık döneminde 42 milyon dolarlık su ürünleri ihraç eder konuma geldiklerini kaydetti.

Rusya'ya su ürünleri ihracatını arttırmak için Türkiye genelinde faaliyet gösteren 3 ihracatçı birliğinin güçlerini birleştirdiğini anlatan Kızıltan, bu güç birliğinin Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia Fuarı'na birlikte katılarak meyvesini verdiğini dile getirdi.

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia Fuarı'nın ikinci kez düzenlendiği bilgisini paylaşan Kızıltan, “Fuara Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'daki 50'den fazla ülkede yer alan firma ve kuruluşlar katılıyor, 10 bin metrekarelik 200 firma ürünlerini sergiliyor. Fuarı 5 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Rus Şefler Roman Korolkov ve Irina Ivanova'nın sunumuyla yaklaşık bin kişiye Türk balıklarını pişirip servis ettik. Türkiye standı fuarın en yoğun ilgi gören standlarından oldu. 2019 yılında Rusya'ya su ürünleri ihracatımızın 100 milyon dolara çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Rusya'ya ihracatta levrek ilk sırada

Türkiye'den Rusya'ya yapılan su ürünleri ihracatında 16 milyon dolarlık tutarla levrek balığı ilk sırada yer alırken, 13 milyon dolar ile çipura balığı ikinci sıranın sahibi oldu. Alabalık ise; 10 milyon dolarlık ihracatla levrek ve çipurayı takip etti.

Güç birliği devam edecek

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin su ürünleri ihracatını arttırmak için güç birliğini bundan sonraki dönemde de sürdürecek.

Üç birlik, 21-25 Ekim 2018 tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan SIAL PARIS 2018 Fuarı'na ve 10-12 Aralık 2018 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek ABU DHABI/B.A.E- SIAL Middle East 2018 Fuarı'na Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği organizasyonunda birlikte katılacaklar.