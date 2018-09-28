Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı 410 milyon doları aştı

Yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatta lider pazarı olan Rusya Federasyonu'na, 8 aylık dönemde yaş meyve sebze ihracatı 410 milyon dolara ulaştı. Ruslar, Narenciye sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye'den narenciye ürünlerini ve narı talep ediyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Hong Kong'tan başlattığı tanıtım atağını Rusya'da devam ettirdi. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen World Food Moscow 2018 fuarına 22 metrekarelik bir stantla katılan Egeli ihracatçılar, Ruslara Türk yaş meyve sebzelerini ve mamullerini tanıttı. Narenciye ihracatının başlamak üzere olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'dan narenciye ve nar ile ilgili yoğun talep aldıklarını kaydetti.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatının 2018 yılının Ocak-Ağustos döneminde yüzde 41'lik yükselişle 410 milyon doları aştığı bilgisini paylaşan Uçak, "Nektarin, kiraz, şeftali, çekirdeksiz sultani üzüm, domates, limon, kayısı, elma, çilek Rusya'ya ihracatta öne çıkan ürünlerimiz oldu. 2018 yılının kalan diliminde Narenciye, nar ve diğer ürünlerimizle yapacağımız ihracatla Rusya'ya ihracatta 600 milyon doları aşmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

World Food Moscow 2018 Fuarı'na Türkiye'den 15 firma ve birlik katılım sağlarken, Ege İhracatçı Birlikleri standına üç gün boyunca gelen ziyaretçilere Ege Bölgesi'nin ürünleri hakkında bilgi verildi ve gelen talepler Ege Bölgesi'ndeki ihracatçı firmalara duyurulmak üzere toplandı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ihracatta Türkiye lideri olduğu meyve sebze mamulleri ihracatındaki konumunu güçlendirmek için 21-25 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan dünyanın en büyük ve prestijli gıda fuarlarından SIAL Paris Fuarı'na katılarak Türk lezzetlerini dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların ve market zincirlerinin satın alma yetkililerinin beğenisine sunacak. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2018 yılında katılacağı son fuar ise; 13-15 Kasım tarihleri arasında Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleştirilecek olan FHC China Fuarı olacak.