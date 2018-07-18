Rüzgarın kızı Fulya başarıya abone

Ayvalık Çamlık sahil şeridinde düzenlenen ve 80 sporcunun katıldığı TYF-DTO Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nin ilk ayağı, birbirinden heyecanlı yarışlara sahne oldu. Daha önce Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Dünya Kupasında dört kez üst üste gençler dünya şampiyonu olan Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, U20 Kız-Kadın kategorisinde birinciliği kazanmayı başardı. Geçen yılın Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi şampiyonu Fulya Ünlü’nin birinciliği kazandığı yarışta, ünlü sörfçü Çağla Kubat Diaz ikinci, Nimet Tülümen de üçüncü oldu.

Bu birinciliğin kendisi için ayrı bir anlamı olduğunun altını çizen Fulya Ünlü, "PWA’da dört kez üst üste dünya şampiyonluğum var ve hala profesyonel olarak bu kulvarda yarışmaya devam ediyorum; ancak Ayvalık’taki yarışın önemi benim için farklıydı. Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Liginde aldığınız dereceler, milli takım seçmelerinde yüzde 75 oranında etkili oluyor. Danimarka Hvide Sande’de önümüzdeki 9-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek IFCA Dünya Şampiyonasında Türkiye adına milli takımda yer alarak yarışabilmek adına, Ayvalık’ta ilk puanlarımı aldım. Türkiye Liginin ikinci ayağı 2-5 Ağustos’ta Çandarlı’da yapılacak ve burada da kürsüye çıkıp milli takımda yer alarak Danimarka’da milli forma ile yarışmak istiyorum. Bu alanda milli takım düzeyinde ilk kez bir yarışa katılmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Türkiye Liginin son ayağı ise 21-23 Eylül’de Alaçatı’da olacak. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Türkiye Şampiyonu olmak hedefim” diye konuştu.