Sabahattin Ali unutulmadı

Karşıyaka Belediyesi, Türk edebiyatının unutulmaz değerlerinden Sabahattin Ali'yi, 111'inci doğum gününde muhteşem bir geceyle andı. ‘Sabahattin Ali 111 Yaşında' başlıklı etkinlikte, Nebil Özgentürk'ün belgeseli duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Ali ve Aysun Kocatepe çifti ise büyük ustanın şiirlerinden bestelenen şarkıları yorumladı.

Belgeselleriyle tanınan usta gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk'ün sunumunu üstlendiği anma gecesi, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve binin üzerinde Karşıyakalının katıldığı etkinlik, belgesel gösterimiyle başladı. Nebil Özgentürk'ün hazırladığı “Bir Sabahattin Ali Trajedisi: Kayıp Kemiklerin İzinde” isimli belgeselle, 1948 yılında faili meçhul cinayete kurban giden Sabahattin Ali'nin öyküsü konuklara aktarıldı. Etkinlikte ayrıca, geçtiğimiz gün aramızdan ayrılan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in de 10 dakikalık belgeseli izletildi.

Şiirlerinden ezgiler

Duygu dolu anların yaşandığı belgesel gösteriminin ardından, Ali ve Aysun Kocatepe sahneye çıktı. Sanatçılar, Sabahattin Ali şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da ‘Leylim Ley' türküsünde ünlü çifte eşlik etti. Gecenin finali ise İzmir Marşı ile yapıldı.

"Sonsuza kadar yaşatacağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “111 yıl önce dünyaya gelmiş bir insanın, eserleriyle bugün dahi ne denli önemli olabildiğini bu etkinlikte görüyoruz. İstediğiniz kadar katledin, faili meçhul cinayetlere kurban edin, hayatta is değil iz bırakan insanları zihinlerden yok edemezsiniz. Dün onu katleden zihniyetteki insanlar bile bugün eminim dertlendiklerinde onun şiirlerine, şarkılarına sığınıyor. Sabahattin Ali işte böyle bir insan. Bizim görevimiz de böyle değerleri sonsuza kadar yaşatmak” dedi.

"O güzel eserlerden mahrum kaldık"

Belgesel Yapımcısı Nebil Özgentürk de, “Düşünce adamlarına, sanat insanlarına saygı göstermek gerekiyor. Sabahattin Ali'nin ölümünün ardından 15 yıl kitapları basılmadı, yasaklandı. O güzel eserlerden mahrum kaldık. Ama umutluyuz, aydınlık günler yakın. Türkiye'nin aydınlık insanları arttıkça eşkıya dünyaya hükümdar olmayacak buna inanın” diye konuştu.