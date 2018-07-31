"Saç dökülmesi tedaviyle yavaşlatılabilir"

Gülgör, “Tamamen açılmış olan alanlar saç ekimine uygundur” dedi.

Özel Gazi Hastanesi Saç Ekimi Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç sağlığının korunması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Saç sağlığının bozulmasında en önemli etkenlerden birinin genetik nedenler olduğuna işaret eden Gülgör, birinci derecede yakınlarında saç dökülmesi olan kişilerin saç kaybı açısından risk grubunda yer aldığını söyledi. Bu riski taşıyan kişilerin saç analizi ve genel bir saç kontrolü yaptırması gerektiğini tavsiyesinde bulunan Gülgör, alınacak sonuçlara göre tedavi ve destek tedaviler noktasında bir yol haritasının oluşturulabileceğini söyledi.

Saç dökülmesinin bir nedeninin genetik faktörler olduğunu anlatan Gülgör, "Merkezimize gelen erkek hastaların bazılarının babaları ve amcalarında da saç dökülme yaşandığını görüyoruz. Akrabalarında birden fazla kişide saç dökülmesi olan kişiler, saç analizi yaptırabilir. Bu sayede saçlarındaki güçsüzlük, dökülme tedaviyle yavaşlatılabiliyor. Öte yandan dökülme tespit edildiğinde hastaya en uygun zamanda saç ekimi ameliyatı planlanabilir" dedi.