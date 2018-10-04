Saç Ekim Merkezi Direktörü Gülgör: "Saçlarda azalma varsa sebebi azalan testosteron seviyesi olabilir"

Gülgör, hormon eksikliği sonucu veya genetik faktörler sonucu kişilerin saç dökülme sorununun tedavi yöntemlerden biri olan PRP hakkında bilgi verdi.

Hormonlar, saçların parlaklığını kaybetmesinde ve saçın azalmasında etkili olabiliyor. Saç azalmasının kişinin hormon problemiyle ilgili oluşabileceğini söyleyen İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, "Saçlarınızda azalma başladıysa büyük ihtimalle testosteron seviyesi azalmaktadır; ancak bunun önüne geçmek mümkün" dedi.

Tedavi yöntemi hakkında da açıklamalarda bulunan Gülgör, "Testosteron hormonlarınızın azalmasını önleyerek veya dengeleyerek, kimi zaman azaltarak, kimi zaman da yavaşlatarak saç dökülmesini kontrol almak mümkün. Saçkıran hastalığı, haşimato hastalığında sık görülür. Saçkıran görülen hastalarda tiroit hormonlarına bakılması faydalıdır. Yapılan tahlillerde hormon düşüklüğü veya antikor yüksekliği görülürse kişi tedavi görmelidir. Kanında tiroid hormonu yüksek olan hastalarda saçlarda incelme ve dökülme olabilir. Tedavilerle birlikte saç dökülmesi azalır ve kaybolur" diye konuştu.

Son zamanlarda saç dökülmesine karşı kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan PRP hakkında bilgi veren Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, "PRP tedavisinin şimdiye kadar gerçekleştirilen enjeksiyonlu diğer tedavilere oranla daha kısa zaman içerisinde olumlu sonuçları oluyor. PRP saç tedavisi saç dökülmesi, yağlanma, kepeklenme gibi problemleri kişinin kendi kanında mevcut olan onarıcı maddelerin saçlı bölgeye transfer edilmesiyle yok etme esasına dayanır. Kanda yer alan ve büyüme faktörü (growth faktör) olarak adlandırdığımız bu onarıcı ve yapılandırıcı malzemeler, ayrıştırılıp saçlı deriye mezoterapi (vitamin)ve masaj yöntemi ile enjekte edilir. Kandaki trombositlerden zengin plazmaların deri altına enjekte edilmesi saç köklerini besler saçları güçlendirir" dedi.