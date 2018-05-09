Saç ekimi öncesi analize dikkat

Sık kullanılan yöntemlerin uygun olmaması halinde hastanın destek tedavilere yönlendirildiğini anlatan Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, “Saçınızın ve ekilecek alandaki derinin yapısına göre kullanılacak yöntemler ve ekim aşamaları hakkında detaylı bir görüşme yapılır. Saç ekimi öncesi sağlıklı bir analiz ve muayene çok önemlidir. Saç yapınızın analizi, mevcut saçlı bölgelerin incelenmesi, saçların sıklığı ve sağlığı, ekim aşamaları hakkında bir uzmanla görüşmeniz ve size uygun yöntemleri belirlemeniz tavsiye edilir. Donör bölgeler incelendiğinde açık alanı kapatacak kökler hastanın beklentisinin çok altında kalıyorsa destek tedavi önerilmelidir” diyerek saç ekimi öncesinde uzman eşliğinde analizin önemli olduğunu vurguladı.

Saç ekimi doğru planlandığında mevcut olan saç köklerinin de zarar görmeyeceğine dikkat çeken Gülgör, şunları söyledi: “Gelişigüzel ve planlama yapılmadan yapılan saç ekimlerinde başarı beklenilemez. Yüz hatlarına uygun belirlenen ön çizgi ve sonraki yıllarında hesaplanmasıyla başarı kaçınılmaz olmaktadır. Unutmayalım ki sağlıklı bir analiz ve yönlendirmelerle saç ekimi raporlanmalı ve cerrahiye yönlendirilmelidir. Hasta her ayrıntıda kesinlikle bilgi sahibi olmalıdır.”