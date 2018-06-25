Saç ekiminde ağrısız teknik

Geleneksel uygulanan saç ekim operasyonlarında lokal anestezi altında operasyonlar tamamlandığını anlatan Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, “Kişinin kafa derisine enjeksiyon yapılmasından kişi saç ekim operasyonlarına iğne korkusu sebebiyle cesaret edemezdi. Çoğumuz iğne olmaktan korkarız. Yeni teknikler ve cihazlar günümüzde yer almaktadır. İğne kullanmadan kişinin konforu göz önüne alınarak iğne kullanılmayan anestezi teknikleri ve uygulamaları günümüzde uygulanmaya başlanmıştır. Teknik ucunda iğne olmayan özel bir aletle lokal anestezi uygulanmaktadır. Kişi, ağrı sızı ve korkuları olmadan rahat bir operasyon geçirir” dedi.

Gülgör, şunları söyledi: “Bu teknik ve cihaz sayesinde iğne korkusu olan kişiler de gönül rahatlığı ile saç ekimi yaptırabilirler. İğne korkusu kişilerde bayılma endişe ve kaygılara yol açar. Uyguladığımız teknik sayesinde hepsine son vererek rahat bir şekilde kişilerin operasyonunun tamamlanması hedeflenmiştir. Kafa derisinde kesi ve delik oluşmadığı için kabuklanma ve iyileşme çabuk gelişir.”